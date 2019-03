Wijaya Saputra Cemburu Pacarnya, Gisella Anastasia Masih Dekat dengan Sang Mantan, Gading Marten

BANGKAPOS.COM -- Pebasket Wijaya Saputra atau Wijin blak-blakan mengenai kisah asmaranya dengan Gisel dan kecemburuannya terhadap Gading Marten.

Seperti diketahui, saat ini Wijin menjalin kasih dengan Gisel, namun Gisel masih sering berhubungan dekat dengan mantan suaminya, Gading Marten.

Menurut Boy William, hubungan Gisel dan Gading Marten sampai saat ini masih sangat baik meski sudah bercerai.

Keakraban Gisel dan Gading Marten ini pun demi Gempita, putri semata wayang mereka pun kerap dipamerkan di Instagram.

"Karena yang gua suka di Instagram kayak Gisel sama Gading masih akrab demi Gempita," kata Boy William, dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube edisi Drinks with Boy, Kamis (21/3/2019).

Kemudian, Boy William pun menyinggung masalah tersebut kepada Wijin.

Apakah ia terganggu atau cemburu jika Gisel dan Gading Marten ini tampil berdua demi Gempi.

Jika merujuk pada diri sendiri, Boy William mengaku akan terganggu jika kekasihnya saat ini masih komunikasi dengan sang mantan.

"Are you happy? kalau gua punya pasangan tapi masih komunikasi dengan mantan-nya, gue mungkin agak merasa terganggu," ungkap Boy William.

"I don't know with your precision, semua orang kan berbeda-beda. Kalau dari lu gimana?" tanya Boy William kepada Wijin.