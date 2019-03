Bukan Obat-obatan, Ternyata Ini Cara Unik Menghentikan Kebiasaan Merokok

BANGKAPOS.COM - Dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Minggu (31/5), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau para perokok untuk tidak mengisap rokok atau produk tembakau lainnya selama 24 jam.

Salah satu cara untuk membantu perokok keluar dari kecanduan ini tidak melibatkan pil atau plester nikotin, melainkan uang.

Merokok, penyebab kematian pertama yang dapat dicegah, adalah masalah kesehatan dunia, dengan sekitar 80 persen perokok berada di negara-negara berkembang.

Jika keadaan ini berlanjut, para pakar mengatakan hampir 1 milyar orang setahun akan meninggal karena berbagai penyebab terkait rokok pada tahun 2030.

Ada beragam strategi untuk membantu orang berhenti merokok. Ini termasuk pendidikan dan obat-obatan yang mengurangi keinginan untuk merokok, dari obat-obatan sampai plester nikotin.

Kini mungkin ada sesuatu yang lebih efektif, yaitu membayar orang untuk meninggalkan kebiasaan itu.

Sebuah studi mendapati program-program insentif keuangan lima kali lebih efektif daripada alat-alat gratis yang membantu berhenti merokok.

Temuan itu dimuat pada 28 Mei dalam The New England Journal of Medicine.