Hotman Ngaku Sakit Hati Di-Unfollow Syahrini, Terungkap Saat Selidiki Penyewa Jet Pribadi Buat Inces

BANGKAPOS.COM -- Pengacara Hotma Paris Hutapea baru-baru ini telah mengunggah sebuah video dalam misi penelusuran pesawat jet pribadi yang sering digunakan Syahrini, yang kini telah resmi menjadi istri dari Reino Barack.

Rekaman video tersebut diunggah oleh Hotman Paris ke channel youtubenya Hotman Paris Official.

Tak hanya itu, pengacara kondang kelahiran Sumatera Utara (Sumut) itu pun juga telah memposting rekaman video itu ke instagramnya dengan nama akun @hotmanparisofficial.

Rekaman video di akun instagramnya itu disertai dengan tulisan.

"Hotman tertarik pesawat sejenis jet pribadi yg di pakai Syahrini!

Hotman mau beli pesawat ini! Mau saingin Syahrini!!!

Milik siapa? Ada Bos besar??? Berapa harga charter?? Apakah mampu Syahrini bayar? Pesawat ini yg sejenis dgn pesawat yg di charter Syahrini!

Tunggu selengkapnya di my Youtube: hotman paris official! Coming soon hasil investigasi ku," tulisa Hotman di akun instagramnya.

Postingannya tersebut langsung ramai dibanjiri oleh warganet melalui kolom komentar.