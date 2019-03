Beredar Video Agnez Mo Menangis di Atas Panggung Kala Kabar Wijaya Saputra Pacari Gisella Anastasia

BANGKAPOS.COM -- Sebuah rekaman video Agnez Mo menangis di atas panggung di hadapan ratusan penggemarnya beredar.

Salah satunya dilansir Tribunsumsel.com dari akun instagram @taante_reempong_officiaall, Minggu (24/3/2019).

Sebelumnya, mantan Agnez Mo, pebasket Wijaya Saputra alias Wijin tengah dikabarkan dekat dengan mantan istri Gading Marten, yaitu Gisel.

Hal tersebut diketahui karena Gisella Anastasia tampak hadir mendukung Wijaya Saputra ketika bertanding di Surabaya, Jawa Timur.

Wijin sendiri mengakui bahwa dirinya memang dekat dengan Gisella Anastasia.

Kedekatan Wijin dan Gisella bahkan sudah mendapat respon dari pihak keluarga dan kerabat dekatnya.

"Keluarga udah nanyain. Maksudnya temen-temen mama nanyain 'anaknya Deket sama Gisel ya' 'tanya saja sama anaknya langsung' . Ya selama ini so far so good ya. Gak ada masalah," ungkap Wijin saat dikutip Grid.ID Rabu (13/3/2019).

Meski sudah direspon dengan baik, Wijin mengaku pihak keluarga tak pernah mendesaknya perihal asmara.

Tapi tak dipungkiri, ada niatan dari Wijin untuk memperkenalkan Gisella kepada keluarganya nanti.