Samsung Resmi Luncurkan Galaxy A50 dan Galaxy A30 di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

BANGKAPOS.COM - Samsung mulai melepas ponsel dari seri Galaxy A terbaru di Indonesia.

Dua model pertama yang melenggang ke pasaran Tanah Air adalah Galaxy A50 dan Galaxy A30.



Dalam acara temu media di Jakarta, Jumat (22/3/2019), Samsung Indonesia mengumumkan harga jual dari kedua perangkat kelas menengah tersebut.

Galaxy A50 dijual dalam dua varian yang dibedakan berdasarkan konfigurasi RAM dan memori internal.

Samsung membanderol Samsung Galaxy A50 dengan RAM 4 GB dan storage 64 GB senilai Rp4.099.000 dan RAM 6 GB dan storage 128 GB: Rp 4.899.000.

Samsung sendiri membanderol Samsung Galaxy A30 dengan RAM 4 GB dan storage 64 GB senilai Rp3.399.000.

Galaxy A30 di Indonesia saat ini hanya memiliki satu varian konfigurasi RAM dan media internal 4 GB/ 64 GB.

Kedua ponsel ini bisa dibeli di Indonesia mulai tanggal 29 Maret mendatang, baik di toko ritel offline maupun platform e-commerce.

Head of Product Marketing IT and Mobile Samsung Electronics Indonesia Denny Galant mengatakan Galaxy A50 dan A30 sengaja dirancang untuk konsumen muda masa kini yang gemar membuat konten live lewat media sosial.

"Galaxy A kini hadir dengan inovasi yang mendukung kebutuhan generasi live, seperti lensa ultra wide 123 derajat, desain layar tanpa batas, hingga all-day battery dengan Adaptive Fast Charging," ujar Denny.

"Kamera ultra wide ini bukan hanya bisa untuk mengambil still image (foto), tapi juga video," ucapnya.