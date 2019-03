Tak Banyak yang Tahu Walau Dijuluki Ratu Nyinyir, Ini Fakta-fakta Nikita Mirzani

BANGKAPOS.COM - Dijuluki Ratu Nyinyir, Ini Fakta-fakta Nikita Mirzani, No 10 Riwayat Pendidikannya tak Disangka!

Nikita Mirzani merupakan salah satu selebriti yang kerap menuai kontroversi. Cewek seksi ini dikenal kerap mengundang sensasi publik.

Sepak terjang ibu dari Azka ini memang kerap menuai komentar dari orang-orang.



Mulai dari gonta-ganti pacar hingga bisnisnya yang dinilai unik nan nyeleneh.

Bahkan Niki kerap dijuluki ratu nyinyir lantaran selalu mengomentari permasalahan artis.

Namun demikian, tak sedikit yang mendukung sahabat Billy Syahputra ini lantaran aksinya yang dinilai berani.

Lantas bagaimana awal karir Nikia Mirzani hingga menjadi eksis di dunia hiburan seperti saat ini.

Yuk simak fakta-fakta Nikita Mirzani dari awal karier hingga kini yang tak banyak diketahui seperti Sripoku.com rangkum dari berbagai sumber.

1. Awal kemunculan Nikita Mirzani yakni di acara Take Me Out pada tahun 2010.