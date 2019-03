Uniknya Rumah Apung yang Dibangun Hanya Dalam Waktu Sehari

BANGKAPOS.COM - Rumah kecil kini semakin diminati oleh banyak orang di berbagai negara.

Belum lagi dengan pengaruh media sosial yang membuatnya semakin dikenal luas.

Dengan perkembangan teknologi yang ada, kini rumah juga bisa dirancang dengan mudah, salah satunya dalam bentuk digital dengan tampilan 3D.

Namun, membangun rumah kini juga tak hanya di darat, melainkan di atas air loh.

Sebuah perusahaan desain Estonia bernama Kodasema mengkhususkan diri dalam rumah mungil minimalis yang dinamis dalam empat desain berbeda.

Diantaranya adalah the Koda Concrete, Koda Light, Koda Light Extended, and now, Koda Light Float.

Bekerja sama dengan Top Marine, seorang desainer marina, rumah-rumah kecil ini berdiri di atas ponton sehingga mereka dapat mengapung di mana pun di atas air.

Bahkan, mereka dapat dibangun di sebuah laut, danau, atau pelabuhan hanya dalam 24 jam.

Rumah-rumah ini dibangun dari kaca, kayu, dan baja dalam bingkai kayu dengan kuas sekitar 84 meter persegi.