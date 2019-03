Ayu Ting Tng Balas Pujian Ivan Gunawan hingga Ada Sindiran Soal Jodoh

BANGKAPOS.COM - Desainer kondang sekaligus presenter Ivan Gunawan pamer kedekatannya dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Ivan Gunawan memposting potret bersama Ayu Ting Ting di laman Instagram pribadinya.

Selain pamer kedekatannya dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan juga menuliskan kalimat romantis untuk janda satu anak itu.

Bangkapos.com melansir TribunStyle.com dari akun Instagram pribadi Ivan Gunawan, Senin (25/3/2019) ia membagikan foto bersama Ayu Ting Ting saat keduanya menghadiri acara Baby Shower kehamilan Sarwendah Tan.

Dalam postingannya, Ivan Gunawan terlihat sangat dekat dengan Ayu Ting Ting.

Pria yang akrab disapa Igun itu nampak merangkul Ayu.

Keduanya saling mendekatkan wajah mereka.

Senyuman bahagia terpancar dari raut wajah Igun dan pelantun tembang Alamat Palsu itu.

Lewat kolom keterangan, Ivan Gunawan menuliskan kalimat romantis yang ditujukan untuk Ayu.

"Be with someone who is proud to have you, and still stand by your side no matter what," tulis Ivan.

(Menjadi seseorang yang bangga memilikmu dan tetap berdiri di sisimu apa pun yang terjadi)

Bukan hanya Ivan, Ayu rupanya juga turut memposting foto yang sama di akun Instagram miliknya.

Ia menuliskan kalimat syukur karena sudah disayangi orang-orang terdekat, termasuk Ivan Gunawan.

"Alhamdulillah selalu disayangi org-org terdekat," tulis Ayu.

Seperti diketahui, Ivan Gunawan sudah lama dekat dengan Ayu Ting Ting.

Kedekatan mereka nampaknya bukan hanya sebatas teman biasa.

Igun terlihat sangat dekat dengan ibu dari Bilqis itu, terlebih keduanya kerap berada dalam satu acara terlevisi.

Tak hanya itu, Ivan Gunawan juga pernah mengungkapkan rasa cintanya pada Ayu Ting Ting.

Sayangnya, Ayu belum merasakan cinta yang sama dengan desainer kondang tersebut.

Kendati demikian, keduanya tetap terlihat lengket dan saling memberi dukungan satu sama lain.

Sederet doa dan dukungan membanjiri postingan Ivan Gunawan.

Banyak yang menilai mereka sangat cocok dan mendoakan keduanya berjodoh.

Saat ditanya awak media, Ivan Gunawan pun menjelaskan bahwa jodoh tidak akan tertukar.

"Kalau jodoh enggak kemana. Ya doain aja," ucap Ivan Gunawan dalam acara Baby Shower Sarwendah di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (24/3/2019), seperti yang TribunStyle.com kutip dari Wartakota.

