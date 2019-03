Ahli IT Diminati Perusahaan, Ini 5 Lowongan Pekerjaan IT yang Paling Banyak Dicari di Indonesia

5 Lowongan Pekerjaan IT yang Paling Banyak Dicari di Indonesia

BANGKAPOS.COM - Saat ini pekerja yang memiliki latar belakang teknologi atau IT banyak dicari perusahaan karena kebutuhan IT meningkat pesat.

Laporan Emerging Jobs 2019 melaporkan perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki keahlian hybrid, terutama untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bertransformasi ke era digital.

"Laporan Emerging Jobs LinkedIn menyoroti kenyataan bahwa jenis-jenis pekerjaan baru muncul lebih cepat dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya," kata FeonAng (Vice President of Talent and Learning Solutions for APAC dari LinkedIn) dalam keterangan resminya.

LinkedIn sendiri telah menganalisa jutaan input pekerjaan yang unik dalam lima tahun terakhir, dan menemukan bahwa lima pekerjaan yang paling diminati semuanya adalah yang berhubungan dengan teknologi.

Banyak dari pekerjaan-pekerjaan tersebut membutuhkan kemampuan manajemen dan komunikasi.

"Sementara lima pekerjaan yang paling diminati di Indonesia semuanya berhubungan dengan teknologi, banyak diantaranya membutuhkan soft skills seperti keahlian manajemen dan komunikasi, menciptakan keahlian hybrid yang merupakan campuran antara peran baru dan tradisional," ucapnya.

Apa Saja Pekerjaannya?

Menurut LinkedIn, lima pekerjaan yang paling diminati di Indonesia adalah:

1. Back End Developer

2. Data Scientist

3. Android Developer

4. Full Stack Engineer

5. Front End Developer