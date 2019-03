Beda dengan Artis Lain, Ini Alasan Agnes Mo Tak Pernah Blokir Instagram Haters

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Agnez Mo mengaku tak pernah merasa terganggu dengan banyaknya komentar negatif yang diungkapkan haters di akun media sosial pribadinya.

Agnez Mo mengatakan selalu ingin berusaha positif dan memahami komentar tersebut.

Mantan kekasih pebasket Wijaya Saputra ini pun mengungkapkan komentarnya tentang media sosial. Ia mengatakan banyak orang di media sosial yang tak sadar dengan komentar yang ia tuliskan.

"Karena gini, bukan cuma di Indonesia aja ya sebenarnya karena sosial media gitu. That's is not become a problem in the world gitu kan, in the world, karena sosial media. Karena kita gampang banget bersembunyi di balik profile, di balik account untuk bully other people," ujar Agnez Mo saat ditemui Grid.ID di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Padahal saat bertemu secara langsung, Agnez Mo mengatakan orang tersebut kadang sungkan untuk mengatakan hal yang seperti dituliskan di media sosial.

"Karena gini kalau kita ketemu sama orang langsung kita kadang-kadang masih suka 'Jangan ngomong deh di depannya' masih ada (sungkan) even di barat pun masih ada 'Ah mendingan jangan ngomong' karena takut ribut atau gimana," tutur Agnez Mo.

Menurut Agnez Mo, karakteristik media sosial tersebut membuat banyak orang bersembunyi di balik sebuah akun.

"Cuman sekarang orang ngerasa bahwa karena mereka bersembunyi di balik komputer, mereka ngerasa kata-katanya itu jadi enggak real karena di balik komputer. Tapi, you have to understand it's a real person, it's a real person with real feelings," tuturnya lagi.

Meski dirinya juga kerap mendapat komentas negatif di medis sosial, Agnez Mo mengaku selalu berpikir positif dan tak pernah memblokir Instagram haters.

"Jadi itu yang selalu aku berusaha untuk bukan ngajarin tapi at least aku pengen show examples especially to my fans bahwa komentar-komentar negatif... Aku enggak pernah, hampir enggak pernah, mungkin hanya 0,00001 persen yang pernah aku block. Tapi aku enggak pernah block my haters," ujar Agnez Mo.

Agnez Mo justru kerap membalas komentar komentar haters tersebut dengan santun.

"Seringnya justru pada saat mereka komentar negatif aku selalu 'Hey you God bless you', sometimes people only need that you know (like) 'hey you doing great', 'your okay'," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul Beda dengan Artis Lain, Agnez Mo Mengaku Tak Pernah Blokir Instagram Haters