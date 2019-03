Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Babel Serap Masukan Dari Aktor Pariwisata

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, hari ini mengadakan rapat koordinasi pengembangan destinasi pariwisata, yang bertempat di Hotel Cordela Pangkalpinang, pada pukul 09.00.

Rapat yang bertemakan "Membangun Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Di Kepulauan Bangka Belitung" ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementrian Pariwisata pusat.

Kepala bidang destinasi pariwisata Provinsi Bangka Belitung Rusni Budiati mengatakan jika rapat koordinasi ini bertujuan untuk memantapkan koordinasi dengan berbagai sektor dan aktor yang berada di Provinsi Bangka Belitung untuk pengembangan pariwisata di Bangka Belitung.

Selain untuk memantapkan koordinasi, rapat kali ini juga bertujuan untuk sinkronisasi data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten/kota dengan provinsi.

"Untuk sinkronisasi data antara teman-teman di kabupaten kota, kemudian juga penyelarasan perencanaan yang ada di pusat dengan daerah." ujar Rusni, Selasa (26/3) saat ditemui di lokasi acara.

Turut hadir juga pada kegiatan kali ini stakeholder pariwisata yang berasal dari ASITA (Asosiation of the Indonesian Tours and Travel Agencies), ASATI (Asosiasi Sales Travel Indonesia), dan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia).

Rusni berharap dengan hadirnya para aktor pariwisata tersebut dapat memberikan masukan-masukan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, dikarenakan untuk membangun sektor pariwisata tidak cukup jika hanya diemban oleh Dinas Pariwisata saja.

"Serta nanti kita juga akan menghimpun masukan-masukan dari teman-teman di industri, karena untuk mengembangkan pariwisata kan ga cukup cuma dinas pariwisata saja." (Bangkapos/Muhammad Rizki)