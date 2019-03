Nadine Chandrawinata Akhirnya Ungkap Alasannya Menikah di Bhutan, Ada yang Menakjubkan di Sana

BANGKAPOS.COM - Cerita pernikahan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara selama ini tak banyak diketahui publik, Kedua pasangan ini agak tertutup terkait momen sakral mereka waktu itu.

Pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara resmi menikah pada 5 Mei 2018.

Pengumuman itu tak diumumkan ke publik, hanya saja sejumlah foto dan video mengungkap momen yang terjadi.

Tak seperti kebanyakan orang yang memilih menikah di tempat yang dekat dengan saudara-saudaranya berada, mereka justru memilih Bhutan sebagai lokasi pernikahan mereka.

Lalu alasan apa sih yang membuat mereka memilih tempat itu?

Saat Nadine Chandrawinata diundang sebagai bintang tamu dalam video rerun acara Tonight Show Net TV, ia pun membeberkan alasannya.

"Apa kenapa di Bhutan gue pengen nanya juga sih kenapa di Bhutan instead of lu di Jerman, Dimas Indonesia, kenapa lu Bhutan?" tanya Vincent Rompies seperti yang dikutip Grid.ID pada Sabtu (23/3/2019).

Seperti yang diketahui bersama Nadine dan suaminya Dimas Anggara memiliki hobi yang sama yakni berwisata.

Mereka kerap membagikan foto tempat-tempat wisata di berbagai belahan dunia.

Dan pemilihan tempat pernikahan mereka pun memiliki arti khusus bagi mereka.

Kala itu Nadine menyebutkan bahwa Bhutan adalah tempat terbahagia di dunia.

//

"Kita berdua belum pernah ke tempat itu, dan Bhutan itu ya kalo kita browsing ya dibilang The Happiest Place in The World," jelas Nadine Chandrawinata pada Vincent Rompies dan Desta host dalam acara itu.

"Oh iya? The Happiest?" ujar kedua host hampir bersamaan.

Pernikahan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara di Bhutan. (Youtube Langkah ND) Nadine menambahkan jika Bhutan adalah simbolisasi kebahagiaan yang hendak mereka capai dalam pernikahan.

"Jadi ya kita menuju ke sana, kita ngeliat anjing aja lagi geletakan di jalan, buntutnya goyang-goyang, happy banget nih anjing," jelasnya lagi.

"Oh iya?" tanya Vincent kembali menunjukkan ketakjubannya.

"Iya semua happy di sana, nggak tahu tapi kita happy di sana," terang Nadine menceritakan pengalamannya berada di Bhutan.

"Di sana juga mengalami ke-happy-an itu ya?" tanya Desta.

Rupanya euforia yang ada pada tempat itu membuat Nadine dan Dimas tertular dengan gelora kebahagiaan juga.

"Karena euforia itu tempat kerasa," pungkas Putri Indonesia 2005 itu.

(*)

Artikel ini bersumber dari Grid.id berjudul Menikah di Tempat Terbahagia di Dunia, Nadine Chandrawinata Berharap Pernikahannya dengan Dimas Anggara Menuju Kebahagiaan