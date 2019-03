Video Gading Marten, Gisella Anastasia dan Gempita Liburan Bersama di Bali

BANGKAPOS.COM - Baru-baru ini, Gading Marten tampak menikmati liburan bersama Gisella Anastasia dan Gempita Nora Marten di Bali.

Kebersamaan ketiganya terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh Gading Marten di laman Instagram pribadinya kemarin (25/3/2019).

Pada video tersebut, tampak ketiganya tengah bermain komedi putar dengan bahagia.

Baik wajah Gading, Gisel, dan Gempita pun tak henti-hentinya menyuguhkan senyum dan tawa sumringah.

Dalam keterangannya, Gading menuliskan bahwasanya ia selalu bahagia.

Keadaannya, Gisel, dan Gempi baik-baik saja, tetapi kebanyakan orang serta media memilih ribut sendiri.

Untuk itu, Gading menyarankan supaya mereka mengurusi kehidupan mereka sendiri-sendiri dan turut berbahagia.

"Always Happy.

.

Kitanya baik baik tapi orang2 sama media yg ribut sendiri.. mind ur own business, get a life and be happy..

.

@gisel_la

.

John Mayer - XO," tulis akun Instagram @gadiiing seperti dikutip Grid.ID pada Selasa (26/3/2019).

Tentu saja publik yang melihat kedekatan Gading dan Gisella ini berharap mereka rujuk kembali.

"Kalian balikan doonng..saling mengampuni dan memaafkann," tulis akun Instagram @christie_magnifico

"Gempiiii punya mama papa yg hebat," tulis akun Instagram @nyayurofiah