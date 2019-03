Desainer Bongkar Harga Fantantastis Gaun Pengantin Inces dan Reino Barack

BANGKAPOS.COM-- Berbagai hal seputar pernikahan Syahrini dan Reino masih menarik untuk dikulik. Satu bulan sudah Syahrini dan Reino Barack menyandang status baru mereka sebagai sepasang suami istri.

Kali ini soal baju pengantin Syahrini dan Reino yang ternyata bernilai cukup fantastis.



Hal ini disampaikan oleh desainer yang mengerjakan baju pernikahan Syahrini dan Reino, Danny Satriadi.

Danny membongkar cerita dibalik baju pernikahan Syahrini dan Reino ketika menjadi bintang tamu program Morning Show yang diunggah di channel Youtube Trans 7.

Danny pun menceritakan bagaimana proses pembuatan gaun Syahrini sampai tak diketahui oleh publik.

Ternyata selama ini Danny juga merahasiakan soal gaun pernikahan Syahrini dan Reino dari para staff-nya.

Tak hanya itu, desainer kondang tersebut juga membongkar berapa harga gaun pernikahan Syahrini dan Reino.

Danny sendiri tak mau menyebutkan secara gamblang nominal harga baju pernikahan Syahrini dan Reino.

Danny hanya menyiratkan harga tersebut dengan durian.

Desainer kondang ini berujar jika busana pernikahan Syahrini dan Reino seharga satu truck pick up durian montong.

"Kalau durian montong bisa dapat 1 truk pick up, durian medan 2,5 truk pick up dan durian Singapura 1,5 truk pick up," tutur Danny, seperti yang TribunStyle.com dari program Morning Show yang diunggah di channel YouTube Trans 7.

(Screenshot channel Youtube Trans 7)

Tak hanya itu, Danny membeberkan apa yang dilakukannya demi menjaga privacy Syahrini dan Reino agar rencana pernikahan mereka tak diketahui publik.