2.492 Siswa SMP/MTS Bangka Tengah Dipastikan Siap UNBK

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Sebanyak 2.492 siswa/i SMP/MTS se-Kabupaten Bangka Tengah siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 22 April hingga 24 April 2019 mendatang.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Bangka Tengah, Pangihutan Sihombing menyampaikan UN di Bangka Tengah telah berbasis komputer dan 2.492 calon peserta UNBK SMP Bangka Tengah sampai dengan hari ini dipastikan ikut UNBK.

"Simulasi atau Try Out sudah selesai dilakukan di Bangka Tengah sehingga tinggal menunggu pelaksanaan UNBK", ujar Sihombing.

Sihombing mengaku pihaknya telah mempersiapkan 232 unit laptop dan PC All in One jika nantinya perangkat komputer dibutuhkan saat sebelum ujian berlangsung dan akan didistribusikan kesemua kecamatan di Bangka Tengah.

Selain itu untuk membantu kelancaran UNBK, Dinas Pendidikan Bangka Tengah telah memiliki tim bantu (help desk) untuk membantu penyelesaian permasalahan ketika UNBK berlangsung.

Tim Help desk tersebut akan berkoordinasi dengan teknisi dan proktor yang berfungsi sebagai pengawas di ruangan ujian sehingga ketika ada permasalahan bisa langsung berkoordinasi dan berkomunikasi.

Dengan perisapan yang sudah sangat diperhitungkan ini, Sihombing berharap tingkat kelulusan di Bangka Tengah dapat mencapai 100%.

Sihombing mengajak dan mebghimbau seluruh peserta ujian agar tidak perlu hawatir dan menjadi beban. Belajar dan berlatih menjadi kunci untuk sukses UNBK. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)