Ditanya Apa Bener Lucinta Luna Sudah Menikah, Fotografer Tidak Berani Kasih Informasi

BANGKAPOS.COM-- Kabar soal Pedangdut Lucinta Luna yang mengaku sudah menikah menjadi berita viral yang paling disorot oleh warganet.

Baru-baru ini Lucinta Luna yang diduga transgender dan mengklaim sudah resmi menjadi istri seorang model asal Filipina.

Di acara Insert Fashion Awards 2019 di ArtPreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (20/3/2019), Lucinta Luna mengaku memang sudah menikah.

"Tegang sih iya karena ini kan sekali seumur hidup sempet nangis mengalirkan air mata," ungkap Lucinta Luna.

Ia mengatakan kalau pastinya ia akan mengabarkan cerita baik ini kepada orang banyak melalui trailer seperti di film-film.

"Tapi nanti ada ko trailer-nya nanti ada aku kan nyewa videografer," ujarnya.

Sementara itu dikutip dari Tribunjateng.com, fotografer asal Salatiga, Arif Agung Nugroho, yang melakukan pemotretan pernikahan Lucinta Luna memberikan kesaksiannya.

Aan mengaku memang sudah sering melakukan pemotretan untuk pengantin.

"Karena sudah biasa motret pengantin jadi untuk mereka alhamdulillah lancar," ujar Aan kepada TribunJateng.com Jumat (22/3/19).

Menurut Aan, selama pemotretan Lucinta Luna dan pasangannya terlihat bahagia.

Fotografer asal Salatiga memotret Lucinta Luna (aanphotography_salatiga)

Mood mereka bagus sehingga hasil foto-fotonya pun seperti yang diharapkan.

"Nggak ada kesulitan, karena saat mengarahkan pose sampai selesai, mood mereka bagus," ujar Aan.

Namun Aan mengakui sempat merasa kesulitan untuk memotret Lucinta Luna karena postur tubuhnya.

Aan menyebut Lucinta Luna termasuk kategori tinggi, sehingga ia harus berusaha lebih keras untuk mendapat angle foto yang bagus.

Bahkan saking tingginya, Aan sampai harus memanjat koper.

"Mereka tinggi saya sampai manjat koper kamera saya buat dapetin angle terbaik," ujar Aan.

Tak hanya soal itu, Aan juga merasa kesulitan mengarahkan pasangan Lucinta&nbnbsp;Luna.

Pasalnya, pria yang diketahui dari Filipina itu tak lancar berbahasa Indonesia maupun Inggris.

"bahasa untuk si cowoknya karena dia nggak bagus bahasa ingris sama indonesianya," ujar Aan.

Saat ditanya lokasi pemotretan, Aan enggan menyebutkan.

"Di hotel daerah Jakarta, untuk tepatnya saya tidka bisa menyebutkan," ujarnya.

Lucinta Luna resmi menikah? (Instagram/lucintaluna)

Durasi pemotretan tersebut berjalan cukup lama, mencapai tiga jam.

Aan mengaku persiapan pemotretan Lucinta Luna dilaksanakan pagi pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB.

Selepas menyelesaikan pekerjaannya memotret Lucinta Luna, Aan banyak diserbu pertanyaan netizen.

Salah satunya adalah soal apakah benar Lucinta Luna sudah menikah.

Menjawab pertanyaan itu, Aan mengunggah capture percakapan melalui Instagram Stories pada Sabtu (23/3/2019).

Aan mengaku tak bisa menjawab pertanyaan itu dengan gamblang karena itu adalah urusan manajemen Lucinta Luna.

"Mas Aan! LL beneran nikah Mas?" tanya seorang netizen pada Aan.

"Duhh... soal itu aku belum berani share informasih kak dr managemennya Luna," tulis Aan menjawab pertanyaan itu singkat.

Fotografer jawab pertanyaan apakah Lucinta Luna benar menikah (Instagram @aanphotography_salatiga)

Banyak orang yang percaya bahwa Lucinta telah menikah.

Namun, tak sedikit juga yang meragukannya.

Mengenai hal ini, Lucinta Luna angkat bicara.

Lewat fitur Instagram Story, Lucinta mengatakan bahwa sudah ada pria yang menghalalkannya.

Mengutip dari Tribunnews, "Jangan kepo makanya mau diem2 yang penting halal," tulisnya.

Insta story Lucinta Luna ()

Tak lama berselang, dia juga memposting tangkapan layar Direct Message (DM) yang berisikan balasan bahwa dirinya resmi menikah.

Dalam tangkapan layar tersebut, Lucinta menyebutkan bahwa pernikahannya ini khusus untuk keluarga saja.

Sementara resepsinya akan segera digelar.

"Ya ampuuun kamu merid sayang...wahh selamat," tulis akun @eno2508.

"Iya mbak yu maaf ya lucinta merid khusus acara keluarga aja, next acara mewah lg ku tentuin," balasnya.

"Kak lunaaa ini benaran udah sah? Wii congrats for both of you! Semoga samawa ya kak miss youuu!," tulis akun @steph_vanessa_.

"Alhamdulillah dek nti pestanya nyusul yah syg," balas Lucinta lagi. (TribunStyle.com/Galuh Palupi)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Ini Jawaban Fotografer Pemotret Lucinta Luna Ketika Ditanya: Apakah Lucinta Benar Menikah?