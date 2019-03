Seminar STIE Pertiba Berdayakan Masyarakat dan Desa Berdikari

BANGKAPOS. COM, BANGKA-- Sebanyak 50 UMKM perwakilan lima desa mengikuti seminar pemberdayaan UMKM dengan konsep One Product One Vilage (OVOP) menuju Ekonomi Desa Berdikari.

Kegiatan seminar dibuka Ketua STIE Pertiba Wargianto, dihadiri Camat Mendo Barat Hismunandar, Pemerintahan Desa Sekdes Petaling Banjar Mulkan, peserta seminar, Bumdes, Mahasiswa KKN STIE Pertiba ke 26 tahun 2019, berlangsung di Kantor Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Seminar menghadirkan narasumber H Harjono STP MSi Kabid Litbang Bappeda Kabupaten Bangka, Hattami Amar SE MM dariDinas Penanaman Modal perijinan tetpadu PTSP kabupaten Bangka, Akademisi Dr Amri, Pimpinan Bank BRI Cabang Pangkalpinang Amir Syarifudin, Kepala Mikro Bank Mandiri

Qalbaini dan Mewakili Kepala Cabang Bank BTN Pangkalpinang Adrian.

Camat Mendo Barat Hismunandar mengemukakan seminar pemberdayaan agar masyarakat di desa di Kecamatan Mendo Barat bisa mengembangkan usahanya dan berdikari.

"Masyarakat bisa berpartisipasi terutama untuk desa mereka sendiri dan usaha mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan potensi desa yang ada," ujar Hismunandar.

Jadi kata Hismunandar, akan menjadikan sumberdaya manusia dalam pembangunan desa yang berdikari.

Disisilain Ketua STIE Pertiba Wargianto menjelaskan perguruan tinggi STIE Pertiba dapat melakukan riset dan kajian produk yang bisa dikembangkan di desa, kecamatan Mendo Barat.

"Dosen Yang melakukan riset akan dapat bersinergi membantu memfasilitasi dalam proses pembuatan dan pemasaran dari produk tersebut," ungkap Wargianto. .

Menurut Wargianto bahwa untuk pendanaan dapat berhubungan langsung dengan pihak perbankan.

Apalagi kata Wargianto bahwa di Desa Petaling Banjar sudah melakukan penanaman buah kopi.

Dalam acara seminar dilakukan tanya jawab bersama para narasumber dan peserta. (*)