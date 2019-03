Lowongan Kerja Bangka Belitung Jumat 29 Maret 2019

LOWONGAN KERJA

PERUSAHAAN KONTRAKTOR MEMBUTUHKAN:

1 TEKNIK/GENERAL SUPERINTENDENT

Syarat :

1. Laki-Laki

2. D3/S1 Teknik Sipil

3. Pekerja keras , bersedia lembur

4. Paham pembuatan metode pelaksanaan

5. Siap di tempatkan di lapangan

2. KEUANGAN

Syarat :

1. Perempuan

2. D3/S1 Ekonomi/Akuntansi

3. Pengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun

4. Mengerti program Akuntansi

(terutama Zahir Accounting)

SURAT LAMARAN DILAMPIRI:

1. FOTO WARNA 4X6

2. FOTO COPY KTP

3. FOTO COPY IJAZAH

4. FOTO COPY PENGALAMAN KERJA

5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMARAN DIKIRIM KE:

PO BOX 779 PANGKALPINANG

ANTAR KE:

PT BANAMBA PUTRATAMA (081271111062 )

JL. TAIB UTAMA NO. 9 RT 22,

KELURAHAN DUL, KEC. PANGKALAN BARU

---------------------------------------------

LOWONGAN KERJA

MUTIARA HARAPAN ISLAMIC SCHOOL - PANGKALPINANG

Saat ini kami sedang membuka lowongan Pekerjaan Guru TK dan Guru SD Tahun Ajaran Baru Juli 2019 - 2020

Dengan persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki latar belakang pendidikan S1 PAUD / S1 PGSD

- Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik

- Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun

- Memiliki kemampuan Pedagogi

- Memiliki kemampuan membaca Al-quran

- Memiliki kemampuan IT

- Memiliki motivasi yang kuat dan mau belajar

- Bersedia dilokasikan di Jakarta selama pelatihan

Silahkan kirimkan surat lamaran dan cv lengkap anda ke email : hrd@mutiaraharapan.sch.id (dengan subject : Lamaran Guru Bangka)

Atau kirimkan langsung ke alamat :

Jl. Kartini Utama Raya No. 25,

Selindung Baru, Pangkalpinang

CV dikirimkan paling lambat

tanggal 10 April 2019

Info lebih lanjut hubungi :

HRD 0852 1790 4041

Web : mutiaraharapan.sch. id

FB : Mutiara Harapan Islamic School Bangka

IG : mutiara_harapan_islamic_school

---------------------------------------------------

Dicari utk tenaga MENI-PEDI,wanita,usia DI ATAS 30 tahun,ramah,rajin,jujur,penampilan bersih rapi.Hub Bellatrix’s Studio (082175223887 hanya via sms)

PT.Karya Utama Mega Prima Membutuhkan: 1. Asisten Mekanik Mobil Truck, 2. Pengalaman di Bidang mekanik Mobil. Lamaran: Kirim/Antar ke Gg. Batu Giok III No.49 RT.005/002 Kel. Bukit Intan Kec.Girimaya Pangkalpinang 33149

DI CARI PEMBANTU RMH TANGGA UMUR 2O SAMPAI 35 THN .HUB : 085694972642

Dibutuhkan juru masak utk Red Berry pangkalpinang.Silahkan datang wawancara lsg kealamat jl.tegal no 2 pasir putih 085273462726

CV.PORNAMA JAYA MANDIRI kantor cbng BABEL.Distributor obat herbal “Biohalty” (Best Quality Produck). jl.Mentok No.03 RT.01 RW.01 KL. Gajah Mada kec. Rangkui kota PKP(TK EKA RINI) Minat hub HP 085269297947. Di cari Agen cabang Obat Herbal ”Biohalty” kab.Belitung & Kab.BELTIM.Agen cbng kec. seluruh kab. Bangka di Prov. BABEL.

Dibutuhkan SEGERA perawat dikawasan Air Itam. Kirim lamaran ke: House Of Calysta Jl. Bukit Intan no. 199A (samping Notaris Amorawati) Cp:081288538999 (WA)

LOWONGAN KERJA TOYOTA

1.SUPERVISOR

2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG

3.ADMINISTRASI (WANITA BERPENGALAMAN DI BIDANGNYA)

LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)