Samsung Galaxy A70: Layar Lebih Panjang, Resolusi Tinggi, Gambar Lebih Tajam dan Jernih

BANGKAPOS.COM - Samsung baru saja meluncurkan smartphone terbarunya Galaxy A70 di Korea Selatan melengkapi lini Galaxy A-nya.

Sebelumnya Samsung telah meluncurkan Galaxy A50 dan Galaxy A30 yang sudah dihadirkan secara resmi pula di Indonesia.

Dibandingkan Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A70 menawarkan sejumlah peningkatan.

Tiga di antaranya adalah layar, kamera, dan baterai.

Lini Galaxy A memang ditujukan Samsung untuk generasi live yang ingin menangkap, terhubung dan berbagai momen kehidupan saat itu juga.

"Konsumen saat ini menggunakan smartphone mereka dengan cara yang lebih aktif secara visual dan otentik – berbagi pengalaman dan tetap terhubung lebih lama," ujar DJ Koh (President and CEO of IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics).

"Hal tersebut dapat dilakukan secara maksimal ketika fitur yang paling penting memungkinkan orang untuk meningkatkan interaksi melalui koneksi spontan, kolaboratif, dan orisinil. Ini membutuhkan evolusi. Itulah sebabnya, untuk memenuhi kebutuhan generasi yang baru muncul ini, kami menciptakan Galaxy A70 - yang dirancang untuk mendukung bagaimana orang saling terhubung sekarang", jelasnya lagi.

Seperti Samsung Galaxy A50, layar dari Samsung Galaxy A70 juga merupakan Infinty-U Super AMOLED.

Namun, layar ini memiliki resolusi 2.400 x 1.080 piksel yang memiliki aspect ratio 20:9 dan berukuran diagonal 6,7 inci.

Adapun layar dari Samsung Galaxy A50 memiliki resolusi 2.340 x 1.080 piksel yang ber-aspect ratio 19,5:9 dan berukuran diagonal 6,4 inci.