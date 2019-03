Ada Apa Dengan Lorenzo? Kualifikasi Dapat Posisi 11, Pas Balap Start Urutan 12

BANGKAPOS.COM - Awal yang kurang mulus menimpa pembalap baru tim Repsol Honda musim ini, Jorge Lorenzo, yang sempat meraih posisi 11 tercepat di kualifikasi MotoGP Argentina, (30/3/2019).

Akan tetapi, Jorge Lorenzo kedapatan dirinya sempat melebar dan melewati batasan trek (exceeding track limit).

Catatan waktu yang membuat Jorge Lorenzo ada di posisi 11 saat kualifikasi dibatalkan.

Alhasil, Jorge Lorenzo menempati posisi start pas balapan MotoGP Argentina nanti ada di posisi 12.

Kondisi yang jungir balik dengan rekan setimnya, Marc Marquez, sukses meraih pole position.

Jorge Lorenzo mengungkapkan sebenarnya performa di Termas de Rio Hondo di atas motor Honda RC213V grafiknya meningkat.

"Saat latihan resmi hari ini (FP3 dan FP4) semua berjalan mulus. Sayang saat kualifikasi suhu udara dan aspal meningkat yang membuat kehilangan feeling saat masuk tikungan," beber Jorge Lorenzo menjelaskan sesi kualifikasi.

Nahas, Jorge Lorenzo sempat keluar lintasan saat mencetak waktu yang menempatkan dirinya di posisi 11.

"Saya sempat berada di posisi 11 di starting grid tapi jadi 12 karena melakukan exceeding track limits, terus berusaha mendapatkan setting terbaik di raceday," pungkas Jorge Lorenzo.

Awal musim yang kurang menguntungkan bagi Jorge Lorenzo setelah diadang cedera pergelangan tangan kiri, kemudian retak tulan iga di MotoGP Qatar.

Eh di MotoGP Argentina harus turun posisi start dari 11 ke 12 karena melanggar batas sirkuit saat kualifikasi.

Semoga penampilan Jorge Lorenzo lebih jos di race MotoGP Argentina yang berlangsung Minggu (30/3/2019) waktu Argentina atau Senin dinihari (1/4/2019) pukul 01:00 WIB.

“This morning we went very well and improved the setting. Then in the QP the temperature increase and I lost some feel on corner entry. This is the reason why I was starting 11th and now finally 12th after exceeding track limits. We’ll keep working to improve the setting.” pic.twitter.com/VydZ1cq5Ba