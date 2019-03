Demi Hidupkan Kembali Lukisan-lukisan Bersejarah, Tim Ini Ciptakan Interior Berdasarkan Lukisan

BANGKAPOS.COM - Lukisan-lukisan interior bersejarah selalu menarik karena merupakan sekilas dari konvensi gaya dari masa lalu.

Lukisan-lukisan itu memberi kita wawasan tentang kehidupan masa lalu, tren dekorasi masa itu, gaya hidup orang dan, tentu saja, keadaan pikiran seniman yang menciptakan mereka.

Yang jelas, lukisan-lukisan itu memberi kita kesempatan luar biasa untuk menemukan masa lalu!

Dengan pemikiran ini, lukisan seperti 'The Bedroom' karya Vincent van Gogh, 'The Sun Shine on the Corner' karya Grant Wood, 'Interior (My Dining Room)' Wassily Kandinsky 'dan banyak lagi, bersifat catatan historis.

Agen kreatif yang berbasis di Inggris, NeoMam, memutuskan untuk menghidupkan kembali lukisan-lukisan terkenal ini.

Dan untuk klien mereka Home Advisor menciptakan interior pelukis seolah-olah mereka adalah ruang kehidupan nyata dari dunia modern.

6 ruang ini menghidupkan lukisan terkenal diselesaikan selama dua abad terakhir dengan teknologi CG.

Tim yang berkolaborasi untuk membuat representasi realistis dari setiap lukisan di antaranya peneliti spesialis Charlie Ashton, redaktur pelaksana Jonathan Addy, artis CG, dan desainer interior Andrey Barinov dan direktur seni Povilas Daknys.

'The Bedroom' karya Vincent van Gogh