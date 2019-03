Marc Marquez Nampak Marah di Paddock Usai FP4 MotoGP Argentina, Rantai Nyaris Bikin Celaka

BANGKAPOS.COM - Sesi kualifikasi MotoGP Argentina digelar pada Sabtu (30/3/2019) malam.

Hasilnya, Marc Marquez jadi yang tercepat.

Tapi disela kehebatannya, ada insiden yang cukup merepotkan rider Repsol Honda ini.

FP4 comes to a close with @marcmarquez93 on top

Saat melaju kencang, motor Honda RC213V mengalami masalah pada rantainya.

Rantai motor terlepas dari jalurnya dan harus ditinggalkan di pinggir sirkuit.

Khawatir posisinya tersodok pembalap lain, Marquez langsung kabur menuju paddock untuk menyelesaikan race.

@marcmarquez93's chain was a pain in FP4!

The number 93 had some serious problems in FP4. What happened? Hear from the @HRC_MotoGP man himself