Rocky Gerung vs Nusron Wahid bahas Debat Capres Jokowi vs Prabowo

Debat Seru Rocky Gerung vs Nusron Wahid, Bahas Negara Khilafah & Islam, Siapa Diskak Mat?

BANGKAPOS.COM -- Rocky Gerung dan Nusron Wahid juga terlibat debat pasca Jokowi vs Prabowo berdebat, di CNN Indonesia.

Salah satu yang dibahas Rocky Gerung dan Nusron Wahid tentang Negara Islam vs Pancasila.

Menurut Rocky, ide tentang Negara Agama itu sepatutnya dikelola dengan baik oleh pemerintah.

"Karena ada memori tentang sebut saja imajinasi negara Islam itu hidup terus. Kita mesti biasaian hidup dengan memori itu. Nggak mungkin dihapus. Kelola saja. Obatnya itu salah, salah obat. Obatnya itu memicu ulang," kata Rocky Gerung seperti dilansir cuplikan video dari akun twitter CNN Indonesia.

Sementara menurut Nusron Wahid, segala bentuk ide yang yang bertentangan dengan UU harus ditertibkan karena mengancam.

"Jalan yang diambil pemerintah Pak Jokowi sudah tepat on the track. Kenapa karena ini adalah terobosan legislatif. Kapan lagi kita bisa menertibkan ideologi negara ini kalau tidak dengan cara-cara seperti ini. Soal dampak atau apa itu persepsinya si Rocky nggak usah jadi ertimbangan. Negara ini diatur dengan dasar UU negara ini jangan diatur menurut Rocky atau menurut orang lain sepanjang on the track UU jalan. Ide khilafah itu sebuah subproses pembangakangan terhadap negara," kata Nusron.

Lagi-lagi pikiran Nusron Wahid dibantah Rocky Gerung.

"Dalam pikiran psikologi seperti itu. ide menghasilkan hasutan, hasutan menghasilakn proyek, proyek menghasilkan gerakan. Semua itu bisa berhenti kalau kondisi sosialnya tidak memungkinkan. Ide tetap ide kalau keadilan tetap ada ide ini (Negara Khilafah) nggak akan menjadi masalah," bantah Rocky Gerung.

Nusron tak mau menyerah.