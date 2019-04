Kelakuan Kocak Marshall Saat Valentino Rossi Lakukan Selebrasi di MotoGP Argentina 2019

BANGKAPOS.COM - Ada-ada saja kelakuan kocak seorang marshall dalam gelaran MotoGP Argentina 2019.

Sesaat setelah Valentino Rossi menyelesaikan balap di posisi kedua, enggak afdol kalau tanpa selebrasi.

Ya, selebrasi merupakan hal yang wajar ketika pembalap meluapkan kesenangannya karena berhasil menyelesaikan balap.

Apalagi, ketika berhasil mendapatkan podium kejuaraan.

Nah, ternyata ada yang diam-diam ambil kesempatan dalam kesempitan.

Disaat Valentino Rossi selebrasi bersama penonton yang hadir di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina (31/3/2019), motornya dititipkan kepada marshall.

Ketika dititipkan kepada marshall, ternyata sang marshall memanfaatkan momen tersebut dengan selfie menggunakan kamera ponselnya.

Namun, bukan momen selebrasinya yang direkam.

Melainkan, dirinya selfie bersama tunggangannya Valentino Rossi.

Kapan lagi berpose bersama Yamaha YZR-M1 tunggangan Rossi.

mutipelangi Kirain gue dia foto pake background rossi di belakang nya eeh taunya.. hahaha

arief__izoetrysnoize Kata dia...kapan lgi gw naikin motor rossi????

yudolittleghost Diminta pegangin malah di tumpakin, ajimumpung dah wkwkwkwkw one of the lucky man in this earth...????

Berikut momen yang diupload oleh akun Instagram @motogpindonesia:

