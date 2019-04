Telah Menikah 2 Tahun, Chef Arnold Poernomo Umumkan Istri Tengah Hamil

Kabar Terkini Chef Arnold Poernomo seusai 2 Tahun Menikah, Umumkan Istri Tengah Hamil Anak Pertama

Chef Arnold ternyata sedang berbahagia, sang istri tengah mengandung buah hati pertama mereka.

BANGKAPOS.COM - Juri Master Chef Indonesia, Chef Arnold (30) telah melepas masa lajangnya di tahun 2017 silam.

Ia melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Tiffany Soetanto.

Sempat dikabarkan akan menikah pada 28 Februari 2017, pesta bahagia itu ternyata dilaksanakan pada Rabu (1/3/2017) silam.

Chef tampan asal Surabaya, Jawa Timur yang memiliki nama asli Arnold Poernomo itu menikahi Tiffany di Villa Latitude, Ulu watu, Bali.

Kala itu. foto-foto pernikahan pasangan ini langsung beredar di media sosial.

Pasca pernikahan yang dilangsungkan di Bali tersebut, pasangan berbahagia itu menggelar resepsi megah di JW Marriot Hotel, Surabaya, Minggu (12/03/2017).

Rupanya, resepsi pernikahan yang digelar mewah itu juga dihadiri putra putri dari presiden Jokowi, yakni Kahiyang Ayu dan Kaesang.

2 tahun berlalu setelah menikah, sosok Chef Arnold mulai jarang tersorot kamera.

Namun kini ia kembali menjadi juri di ajang pencarian koki berbakat, Master Chef Indonesia yang ditayangkan RCTI.

Lantas, bagaimana kabar rumah tangganya kini dengan Tiffany?

Pada awal Januari 2019 lalu, Chef Arnold mengumumkan Tiffany hamil.

"I don’t cry often,

(aku tidak sering menangis)

but you made me cry tears of joy!

(tapi kamu membuatku menangis bahagia)

Knowing you’re God’s gift to us was the best day of my life

(tahu bahwa kamu adalah kado dari Tuhan adalah hari terbaik dalam hidupku)

I fell in love with you since day one (aku jatuh cinta sejak hari pertama)

and can’t wait to say “Hello Gorgeous” with you in my arms!

(tidak sabar menyambutmu dan memanggilmu "Gorgeous" dan menggendongmu di lenganku)

#bapaklove

#hamilinanakorang," tulis Arnold di keterangan foto yang diunggah 2 Januari 2019 silam.

Kini usia kandungan Tiffany kurang lebih akan masuk bulan ke-6.

Pasangan ini terlihat sangat bahagia menjelang kelahiran anak pertama mereka.

Kita doakan semuanya lancar hingga hari persalinan ya...!