Terungkap Neil ArmStrong Bisa Mendarat di Bulan ternyata ada Peran Mahasiswa Indonesia Ini

BANGKAPOS.COM - Bacharuddin Jusuf Habibie yang menemukan cara agar pesawat lebih aman ketika terbang, membuat dunia penerbangan berdecak kagum.

BJ Habibie mengungkapkan Teori Habibie temuannya, dimana sambungan badan, sayap, dan dudukan mesin pesawat ternyata gampang retak kemudian patah.

Ia lantas menemukan cara bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi dan hasil pemikirannya dijuluki Crack Progression.

Namun siapa sangka, bukan hanya BJ Habibie saja ilmuwan Indonesia yang tersohor di luar negeri.

Sebut saja ada Prof Josaphat Tetuko Sri Sumantyo penemu sekaligus pemegang hak paten antena mikrostrip dimana benda itu digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan satelit.

Ada lagi nama Suharyo Sumowidagdo si penemu 'Partikel Tuhan', Hairiah Kurniatun, Suryadi Ismadji, Ferry Iskandar, dan masih ada banyak lagi.

Salah satu ilmuwan yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri hingga gegara temuannya menjadikan Neil Armstrong dapat mendarat di bulan adalah Giri Suseno Hadiharjono (1941-2012).

Pria kelahiran Surakarta, 5 Januari 1941, ini ialah lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kemudian mendapat beasiswa S2 ke Amerika Serikat tepatnya di University of Kentucky, Lexington, dan setahun setelahnya ia pindah ke University of Michigan di Ann Arbor.

Memang sudah pintar dari sononya, sembari kuliah, Giri bekerja dengan dosen pembimbingnya, Prof Charles Lipson.

Pekerjaan yang dilakukan Giri tak main-main, masih berstatus mahasiswa pascasarjana, ia diajak oleh Lipson melakukan analisis terhadap kemampuan material dalam menerima beban dari getaran.

Rupanya hasil penelitiannya itu bakal digunakan untuk membuat Apollo Space Craft, proyek antariksa ambisius NASA tahun 1960-an untuk membawa astronot keluar angkasa dengan tujuan pendaratan di bulan!

Apollo Spacecraft (NASA)

Secara tak langsung Giri memberikan sumbangsih besar kepada NASA khususnya ke Neil Armstrong karena tanpa temuannya, astronot itu tak dapat menginjakkan kaki di bulan dan berseloroh, "That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind.

(Satu langkah kecil bagi seorang manusia namun satu lompatan besar bagi umat manusia)."

"Beliau sedang mengerjakan proyek dari Badan Luar Angkasa Amerika Serikat (NASA) untuk meneliti sifat-sifat kelelahan (fatigue properties) pada material,” tulis Giri di buku biografinya, Bermula dari Nol, Banda Aceh sampai Los Palos.