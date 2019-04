Cerita Sisi Lain Balapan MotoGP Argentina Ketika Tersisa 5 Lap Lagi Ada Cuitan Twitter Seperti Ini

BANGKAPOS.COM - Ada yang ngetwit sombong saat MotoGP Argentina kemaren.

Balapan MotoGP Argentina kemaren belum habis dan masih tersisa 5 lap sudah ada yang ngetwit sombong.

Memang dalam twitannya tidak dibilang MotoGP Argentina sudah dimenangkan oleh pembalap yang lima lap lagi finish.

Dalam 5 lap lagi dicari siapa pembalap yang akan menemani sang pemenang di podium.

Karena saat balapan MotoGP Argentina selisih antara posisi pembalap pertama dan kedua gapnya 9 detik.

Jauh memang jaraknya, jaraknya sekebon kalau kata orang jaman now.

Jadi terlihat agak sombong twitannya dan agak memihak kepada pembalap terdepan.

Karena pemilik akun dan pembalap pemenang merupakan berasal dari negara yang sama.

Five laps to go! ✊@marcmarquez93 looks safe but who will join him on the podium? ????#ArgentinaGP ???????? pic.twitter.com/nqhAtA9pPc