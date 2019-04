Kena Hukuman di MotoGP Argentina, Cal Crutchlow Kecam Keras Keputusan Juri

BANGKAPOS.COM - Pembalap tim LCR Honda, Cal Crutchlow mengalami nasib yang kurang baik saat gelaran MotoGP Argentina kemarin (31/3/2019).

Cal Crutchlow mendapatkan penalti dari race direction.

Cal Crutchlow dikenakan ride through penalty, karena ia dianggap melakukan jump start.

Akibatnya Cal Crutchlow yang memulai balapan dari posisi ke-8 harus finish di urutan ke-13.

He's visibly frustrated as his challenge for the race win is no more! ⬇️ #ArgentinaGP ???????? pic.twitter.com/gAOaC64Je5

Cal Crutchlow mengaku dirinya tidak melakukan jump start.

Crutchlow bersikeras ia hanya bergerak sedikit kurang dari satu centimeter, dan itu terjadi karena ia sedang menyeimbangkan diri di atas motor.

"Aku sedang menyeimbangkan diri, tapi mereka (juri balap) mengatakan itu jump start, konyol sekali," kata Cal Crutchlow dikutip dari Crash.net.

Here is the video from Race Direction showing Crutchlow’s jump start at the #ArgentinaGP

The explanation of how he was penalised for this can be found under article 1.18 section 14 of the rule book (see the tweet below for full description). pic.twitter.com/1zWN2PG0pO