Marc Marquez Komentar Begini Usai Pecundangi Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso

BANGKAPOS.COM - Balap MotoGP Argentina yang dihelat pada Senin (1/4/2019) dini hari memang benar-benar pertarungan sengit antar pembalap.

Yap, balap yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo hanya menyisakan Marc Marquez, Andrea Dovizioso dan Valentino Rossi.

Saat lampu hijau menyala, Marquez tanpa ampun langsung menggeber Honda RCV213V tanpa ampun.

Marquez berhasil menciptakan jarak hingga 12 detik dengan pembalap posisi kedua saat balap masih menyisakan 6 lap.

Pertarungan sengit terjadi antara Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso.

Mereka berdua bertarung untuk memperebutkan posisi kedua dan ketiga.

