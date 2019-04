Adik Zaskia dan Shireen Sungkar Yusuf Averoes Ngaku Sudah Tak Jadi Suami dan Sibuk Bisnis Ini

BANGKAPOS.COM - Yusuf Averoes Sungkar, adik kandung Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar, diketahui telah menikah dengan kekasihnya bernama Yofina Pradani pada 13 Maret 2018 silam.

Namun tak lama setelah menikah, Yofina menghapus foto-foto pernikahannya dengan Yusuf.

Foto-foto pernikahan mereka juga dihapus dari akun Instagram anggota keluarganya.

Baik Zaskia dan Shireen tak lagi menyimpan foto pernikahan sang adik di media sosialnya.

Ibunda Yusuf, Fenny Bauty melakukan hal yang sama.

Dalam sejumlah foto keluarga Sungkar, Yofina juga tak terlihat ikut berkumpul.

Seperti dalam foto pertengahan Ramadan 2018 silam.

Yofi berkumpul bersama ibu dan kakak-kakanya, tapi Yofi tak ada.

Saat Lebaran bulan Juni tahun 2018 lalu, Yusuf dan Yofi memilih untuk merayakan Lebaran bersama keluarga masing-masing.

Sejak itulah tak sedikit netizen yang penasaran dengan kabar rumah tangga Yusuf dan Yofi.

Sejumlah netter menyebut Yusuf dan Yofi sudah bercerai.

Namun belum ada pihak bersangkutan yang memberikan klarifikasi soal kabar tersebut.

Akhirnya, melalui Vlog, Zaskia Sungkar membenarkan kabar tersebut.

Ia menyebut sang adik sedang mencari jodoh dan mengungkap bahwa adik iparnya sudah kabur.

"Ok guys, akhirnya ada dia (Yusuf) di tengah-tengah kita. Dia jarang banget kelihatan kan. Jadi perkenalkan..," kata Zaskia Sungkar.

"Yusuf iih mukanya, kamu kan lagi cari jodoh. Jaga image dong," seru Zaskia lagi.

"Ih Yusuf... Iya (mau cari jodoh) kan yang kemarin kan udah lari," sambung Shireen Sungkar.

Selain itu, warganet pun tampaknya juga penasaran dengan status Yusuf sekarang.

Banyak yang menanyakan kejelasan hubungan Yusuf dengan sang istri.

"Tuh katanya, ada yang nanya 'Kak Yusuf bukannya udah pernah kawin, udah nikah?'," Zaskia membacakan pertanyaan warganet.

"Udah pernah. Titik. " jawab Shireen dan Zaskia kompak.

"Ya kan emang udah pernah," kata Yusuf santai.

"Sekarang nggak tahu gimana," tambah Shireen.

Yusuf sendiri sepertinya sudah lebih santai menanggapi pertanyaan itu.

Mereka bahkan menjadikan hal ini sebagai sebuah bercandaan yang membuat semuanya tertawa terpingkal.

"Bentar-bentar, ini ada yang nanya 'Yusuf duda ya?' oh, muda maksudnya ya," sahut Yusuf disela-sela kedua kakaknya yang masih asyik mentertawakannya.

"Enggak, nanti ada yang komen pasti gini, 'Ya ampun adiknya gitu tapi masih ketawa'. Nangisnya udah lewat," ujar Shireen.

Kedua kakak Yusuf itu pun kemudian mengatakan bahwa semua masalah itu sudah berlalu dan kini adiknya sudah harus menata hidup yang baru.

"Udah lewat ya, masa galaunya udah berakhir guys. Dia harus move on," imbuh Zaskia Sungkar.

"Life must go on, doakan," ucap Shireen dan Zaskia hampir bersamaan.

Melalui ucapan Zaskia, nampaknya lelaki 24 tahun itu sudah siap mencari pendamping yang baru.

Meski tak menjelaskan secara gamblang, percakapan ketiga anak Mark Sungkar ini telah menunjukkan bahwa kini Yusuf sudah menduda di usia muda.

Entah apa pasalnya mereka akhirnya berpisah, putra bungsu Fenny Bauty ini pun sudah mulai menata hidup barunya tanpa seorang istri.

Bahkan Yusuf sempat mengucapkan bahwa kini dia sudah merasa senang dengan hidupnya.

Berikut video lengkapnya.

(TribunSolo.com/Nakita.id)

