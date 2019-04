PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK DAERAH

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1231/BPKAD/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Bangka yang akan Dijual melalui Mekanisme Lelang, akan melaksanakan Penjualan Dimuka Umum (Lelang) Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Bangka dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang yang terdiri dari kendaraan operasional roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat) serta alat berat, dengan rincian sebagai berikut :

NO. MERK/TYPE NOMOR POLISI TAHUN BPKB STNK NILAI LIMIT (Rp) JAMINAN PENAWARAN (Rp) LOKASI OBJEK LELANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type NF 100 SE BN 5636 BZ 2007 ADA ADA 2.000.000 1.000.000 Kantor Bupati Bangka

2 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type NF 100 SE BN 5394 QZ 2007 ADA ADA 2.200.000 1.000.000 Kantor Bupati Bangka

3 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type NF 100 SE BN 5465 QZ 2007 ADA ADA 2.200.000 1.000.000 Kantor Bupati Bangka

4 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type NF 100 SE BN 5323 QZ 2007 ADA ADA 2.200.000 1.000.000 Kantor Bupati Bangka

5 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Type FD 110 XCSD BN 5108 BZ 2005 ADA HILANG 1.000.000 500.000 Kantor Bupati Bangka

6 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk YAMAHA Type RX Special BN 5654 AZ - HILANG HILANG 400.000 200.000 Kantor Bupati Bangka

7 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk HONDA Type NF 100 D BN 5734 AZ 2003 HILANG ADA 900.000 400.000 Kantor Bupati Bangka

8 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk HONDA Type NF 100 D BN 5736 AZ 2003 HILANG ADA 900.000 400.000 Kantor Bupati Bangka

9 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Type FL 125 RCDF BN 7080 BZ 2008 ADA ADA 1.000.000 500.000 Kantor Bupati Bangka

10 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Type FL 125 RCDF BN 7079 BZ 2008 HILANG ADA 800.000 400.000 Kantor Bupati Bangka

11 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Type FL 125 RCDF BN 7064 BZ 2008 ADA ADA 800.000 400.000 Kantor Bupati Bangka

12 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Type FL 125 RCDF BN 7067 BZ 2008 ADA ADA 800.000 400.000 Kantor Bupati Bangka

13 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk SUZUKI Type FL 125 RCDF BN 7094 BZ 2008 ADA ADA 1.800.000 900.000 Kantor Bupati Bangka

14 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type NF100 SE BN 5598 BZ 2007 ADA ADA 1.700.000 800.000 Kantor Bupati Bangka

15 1 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Type NF100 SE BN 5605 BZ 2007 ADA ADA 2.200.000 1.000.000 Kantor Bupati Bangka

16 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk SANEX Type SR 3 BN 5068 BZ 2005 ADA HILANG 1.100.000 500.000 Kantor Bupati Bangka

17 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk SANEX Type SR 3 BN 5689 BZ 2006 HILANG ADA 800.000 400.000 Kantor Bupati Bangka

18 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk TOSSA Type TSZ200-2 BN 7119 BZ 2008 ADA HILANG 400.000 200.000 Kantor Bupati Bangka

19 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk TOSSA Type TSZ200-2 BN 5538 BZ 2007 ADA ADA 800.000 400.000 Kantor Bupati Bangka

20 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk SANEX Type SR 3 BN 5539 BZ 2007 ADA ADA 400.000 200.000 Kantor Bupati Bangka

21 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk KAISAR Type TRISEDA BN 7121 BZ 2009 ADA ADA 400.000 200.000 Kantor Bupati Bangka

22 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk KAISAR Type TRISEDA BN 7120 BZ 2009 ADA ADA 300.000 150.000 Kantor Bupati Bangka

23 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk TOSSA Type TSZ200-2 BN 5129 BZ 2005 ADA HILANG 300.000 150.000 Kantor Bupati Bangka

24 1 Unit Kendaraan Roda 3 Merk SANEX Type SR 3 BN 5835 BZ 2007 ADA HILANG 300.000 150.000 Kantor Bupati Bangka

25 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk ISUZU Type TBR 541 LM25 LG BN 2036 BZ 2006 ADA ADA 30.800.000 15.000.000 Kantor Bupati Bangka

26 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA Type KIJANG INNOVA E BN 1087 QZ 2008 ADA ADA 67.400.000 33.000.000 Kantor Bupati Bangka

27 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA Type AVANZA 1500 S BN 2143 BZ 2008 ADA ADA 59.600.000 29.000.000 Kantor Bupati Bangka

28 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk DAIHATSU Type F600RV-GMRFJJ BN 1038 QZ 2009 ADA HILANG 45.500.000 22.000.000 Kantor Bupati Bangka

29 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA Type KF 40 BN 102 AZ 1991 ADA HILANG 4.000.000 2.000.000 Kantor Bupati Bangka

30 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk ISUZU BN 163 AZ - HILANG HILANG 5.500.000 2.500.000 Kantor Dinas Lingkungan Hidup, JL. A. Yani Sungailiat

31 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk DAIHATSU Type V.82-RH BN 4021 AZ 1997 ADA HILANG 4.600.000 2.000.000 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kenanga Sungailiat

32 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk ISUZU Type NKR 66 BN 4115 AZ 1999 ADA HILANG 5.500.000 2.500.000 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kenanga Sungailiat

33 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA Type Kijang BN 9035 AZ - HILANG HILANG 3.200.000 1.500.000 Kantor Dinas Lingkungan Hidup, JL. A. Yani Sungailiat

34 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA Type KF 50 BG 9079 AZ 1994 ADA HILANG 4.600.000 2.200.000 Kantor Dinas Kesehatan, Jl. A. Yani Sungailiat

35 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk MITSUBISHI Type Colt L 300 SOLAR BN 9100 AZ 2002 HILANG ADA 3.000.000 1.500.000 RSUD Sungailiat, Jl. Jend. Sudirman Sungailiat

36 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk ISUZU Type TBR 54 F Turbo LM BN 2077 BZ 2007 ADA ADA 22.800.000 11.000.000 Kantor Bupati Bangka

37 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk SUZUKI Type GC415V-APV DLX MT BN1060 QZ 2009 ADA ADA 35.100.000 17.000.000 Kantor Bupati Bangka

38 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk TOYOTA Type BY42 BN 4014 AZ 1988 HILANG HILANG 29.900.000 14.500.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

39 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk ISUZU Type TLD-56 BN 4012 AZ 1991 HILANG HILANG 27.000.000 13.000.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

40 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk ISUZU Type TLD-56 BN 4013 AZ 1991 HILANG HILANG 30.400.000 15.000.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

41 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk ISUZU Type NKR 71 HD BN 4011 AZ 1991 HILANG HILANG 30.000.000 14.500.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

42 1 Unit Alat Berat Bouldozer Merk HITACHI - HILANG HILANG 25.400.000 12.500.000 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kenanga Sungailiat

43 1 Unit Alat Berat Tyre Roller Merk Kawasaki Type KR-20D 1985 HILANG HILANG 21.100.000 10.500.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

44 1 Unit Alat Berat Mesin Giling Merk BARATA Type MG-6 1985 HILANG HILANG 20.300.000 10.000.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

45 1 Unit Alat Berat Grader Merk Komatshu Type GD-313.A 1988 HILANG HILANG 45.900.000 22.500.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

46 1 Unit Alat Berat Grader Merk MITSUBISHI Type MG-330 1993 HILANG ADA 40.500.000 20.000.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

47 1 Unit Alat Berat Wheel Loader Merk TCM Type 835-2 1991 HILANG HILANG 63.900.000 31.000.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

48 1 Unit Alat Berat Wheel Loader Merk TCM Type 835-2 1993 HILANG HILANG 63.900.000 31.000.000 Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2019

Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai

Pelaksanaan Lelang : Dengan kehadiran Peserta lelang

Tempat : Halaman Kantor Bupati Bangka, Jl. A. Yani

(Jalur Dua) Sungailiat

Jadwal Aanwijzing (Penjelasan Lelang kepada calon peserta lelang)

Hari/tanggal : Senin, 8 April 2019

Pukul : 09.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB

Tempat : Halaman Kantor Bupati Bangka, Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat

Syarat-syarat lelang:

1. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang;

2. Calon Peserta Lelang membuat akun untuk diverifikasi pada domain https://www.lelang.go.id;

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account masing-masing peserta lelang pada layanan BRIVA PT. BRI (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

4. Rekening Virtual Account masing-masing peserta lelang dapat diperoleh melalui aplikasi lelang melalui internet pada domain https://www.lelang.go.id;

5. Peserta yang telah menyetorkan uang jaminan lelang harus hadir dalam pelaksanaan lelang, jika diwakilkan harus membawa surat kuasa bermaterai cukup dan peserta lelang diharuskan menyerahkan bukti setor uang jaminan serta melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) dan NPWP; apabila peserta lelang merupakan kuasa dari seseorang/badan hukum harus melampirkan Surat Kuasa Bermaterai cukup;

6. Registrasi dan pendaftaran oleh peserta lelang dilaksanakan Paling lambat sebelum pelaksanaan lelang dimulai, dengan membawa tanda pengenal yang sah beserta fotocopy dan slip/Bukti setoran Uang Jaminan Lelang, apabila peserta lelang merupakan kuasa dari seseorang/badan hukum harus melampirkan Surat Kuasa Bermaterai cukup;

7. Penyetoran Uang Jaminan Lelang dilakukan untuk masing-masing objek lelang dan besarnya harus sama dengan yang tersebut dalam pengumuman lelang serta slip setoran harus mencantumkan nama peserta lelang, apabila dilakukan melalui pemindahbukuan harus dari rekening peserta lelang;

8. Objek lelang berada di beberapa lokasi sebagaimana disebut dalam daftar di atas, yang dapat dilihat/ditinjau oleh calon peserta lelang setiap hari kerja sejak pengumuman ini diterbitkan. Adapun lokasi tersebut sebagai berikut :

a. Kantor Bupati Bangka, Jl. A. Yani Sungailiat;

b. Bengkel Alat Berat PU (UPT WORK SHOP) Jl. Raya Kenanga No. 22 Sungailiat;

c. Kantor Dinas Lingkungan Hidup, JL. A. Yani Sungailiat;

d. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kenanga, Jalan TPA Kenanga Sungailiat;

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Jl. A. Yani Sungailiat;

f. RSUD Depati Bahrin Sungailiat, Jl. Sudirman Sungailiat;

9. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is), Peserta Lelang dianggap telah mengetahui letak dan kondisi obyek lelang;

10. Peserta Lelang yang hadir dalam pelaksanaan lelang wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit;

11. Peserta Lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang, wajib melunasi harga lelang dan bea lelang secara tunai dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;

12. Bagi peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dan telah melunasi harga lelang dan bea lelang, agar segera melakukan Balik Nama kendaraan;

13. Dalam hal pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada point 12, maka status pemenangnya dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan Uang Jaminannya akan disetor ke Kas Negara;

14. Penawaran Lelang dilakukan secara lisan dengan harga yang semakin meningkat (naik-naik);

15. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang, tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada pejabat lelang/KPKNL/Penjual/Pemkab Bangka;

16. Khusus untuk kendaraan lelang tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan berupa :

a. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor beserta Sanksi Administrasi untuk Kendaraan Bermotor dalam Provinsi dengan Nomor Polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan Seterusnya beserta Sanksi Administrasi untuk Kendaraan Bermotor di Provinsi kepulaun Bangka Belitung dan Asal Luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ke I dan Sanksi Administrasi untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

17. Segala biaya yang berhubungan dengan pemindahan/biaya angkut dari lokasi objek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang;

18. Penjelasan lebih lanjut tentang objek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor BPKAD Kabupaten Bangka Telp. (0717) 94368 Fax (0717) 92400 dengan alamat Jl. Pemuda Sungailiat. Atau KPKNL Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani No. 8 Pangkalpinang Telp. (0717) 435333