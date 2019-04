Viral Video Pria Berkostum Batman, Ingin Bantu Polisi Tangani Kejahatan Malah Ditolak

BANGKAPOS.COM - Seorang pria asal British Columbia, Kanada, mengenakan kostum superhero Batman untuk membantu polisi setempat menangani kejahatan.

Dikutip dari Indianexpress.com pada Kamis (4/4/2019), kejadian itu terjadi di Kota Kelowna, Kanada.

Video aksi Batman itupun sempat viral setelah dibagikan di Facebook oleh akun Melissa Parent pada Kamis (28/3/2019).

Dalam video berdurasi satu menit itu, pria berkostum Batman tampak hadir di tengah-tengah sekumpulan polisi dengan menaiki mobil pickup warna hitam dengan stiker Batman di bagaian belakang.

Sang Batman tampak menghampiri polisi dan bercakap-cakap sebentar hingga akhirnya kembali lagi ke mobil.

Ternyata bantuan dari Batman ditolak oleh polisi lantaran kasus yang sedang mereka tangani sudah selesai diproses.

"Yeah, we were freaking out a little.

Only in Kelowna would you see Batman showing up to save the day! #onlyinkelowna

(Ya, kami memang agak takut

Hanya di Kelowne kamu bisa melihat Batman muncul untuk menyelamatkan harimu! #hanyadikelowna)," tulis Melissa Prent dalam unggahannya.