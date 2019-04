Rujak Cingur hingga Lotis, Ini 7 Salad Khas Indonesia dari Sayur dan Buah Mirip Kuliner Luar Negeri

BANGKAPOS.COM - Salad adalah satu sajian yang identik dengan makanan atau kuliner khas Eropa yang sering jadi menu sarapan ataupun makan malam.

The Dictionary of American Food and Drink mendefinisikan salad sebagai makanan yang berupa sayur-sayuran hijau yang disiram dengan berbagai bumbu dan saus.

Tidak hanya di luar negeri, Indonesia juga mempunyai kuliner yang menyerupai salad namun dengan tampilan dengan cita rasa khas Indonesia.

Tidak hanya memiliki cita rasa khas Indonesia, salad versi kuliner Indonesia juga jauh lebih sehat karena terbuat dari bahan alami yang masih segar.

Tribun Travel merangkum 7 salad versi Indonesia yang bisa dijadikan menu sarapan yang menyehatkan.

1. Trancam

Trancam adalah kuliner khas Jawa Tengah yang terbuat dari campuran beberapa sayuran mentah seperti kol muda, wortel, kacang pancang, mentimun, kemangi, dan daun keningkir.

Lalu, semua bahan sayuran tersebut dicampur dengan parutan kelapa berbumbu bawang putih, cabai dan kencur.

2. Urap

Urap adalah hidangan salad berupa sayuran yang direbus lalu dicampur kelapa parut yang dibumbui berbagai rempah sehingga menghasilkan cita rasa yang khas.

Urap sama sekali tidak mengandung daging, dan dapat dimakan begitu saja sebagai makanan vegetarian atau sebagai sayuran teman nasi sebagai bagian dari hidangan lengkap.