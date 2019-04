Suami Disebut Kena Azab Gegara Rey Utami Dituding Terlalu Sering Nyinyir Urusan Orang

BANGKAPOS.COM - Kabar sedih datang dari suami Rey Utami, Pablo Benua.

Nama Rey Utami sepertinya sudah tidak asing lagi terdengar di layar kaca tanah air.

Rey Utami memulai karirnya dengan menjadi pembawa acara olahraga dan Stand Up Comedy.

Namanya semakin dikenal publik ketika menikah dengan Pablo Benua, seorang pengacara kondang sekaligus pengusaha muda yang kaya raya.

Baru-baru ini Rey Utami melalui akun Instagram-nya mengabarkan bahwa sang suami yang akrab disapa Pablo Benua sedang berada di rumah sakit.

Melalui foto tersebut Rey Utami menuliskan kalimat yang menyentuh hati.

"Aku gak minta apa-apa, aku cuma pengen kamu sembuh, kita bisa bareng-bareng lagi, ada di samping aku lagi, aku cuma minta itu aja sama Allah, I love you so much baby," tulis Rey Utami.

Memang terlihat sang suami, Pablo Benua terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah yang sedikit pucat.

Tak hanya itu, Rey Utami juga setia menemani sang suami yang sedang melakukan beberapa perawatan.

Kembali Rey Utami menuliskan doa untuk Pablo Benua suaminya agar kembali sehat.