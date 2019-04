Masih Saja Merasa Lapar Walau Sudah Makan, Mungkin 5 Hal Ini Menjadi Penyebabnya

BANGKAPOS.COM - Jika Anda lapar tentu solusinya adalah makan.

Namun jika sudah makan ternyata masih lapar, bagaimana solusinya ?

Mungkin, Anda pernah mengalami hal ini. Karena tak sedikit orang merasakan hal yang sama, apa lagi pada waktu kerja pasti Anda pernah mengalaminya.

Menurut data Centre for Disease Control and Prevention, AS menemukan bahwa rata-rata orang mengkonsumsi sekitar 1.300 ektra kalori dari makanan seperti pizza, kue, soda, hingga biskuit, di waktu kerja.

Jumlah kalori ekstra tersebut sama dengan jumlah kalori sehari penuh. Jangan heran jika tiap tahun lingkar pinggang terus bertambah.

Sering lapar itu bukan alasan, kok, setidaknya ini adalah beberapa alasannya:

1. Bosan

Salah satu alasan umum seseorang makan tanpa merasa lapar adalah karena mereka bosan.

Waktu sepanjang hari yang dihabiskan di kantor dan di depan komputer seringkali membuat kita jenuh.

Ketika kejenuhan tersebut menggiring kita ke kebiasaan makan tanpa berpikir, strategi menguranginya adalah dengan mengatur waktu makan yang terstruktur.