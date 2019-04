Jadwal Perempat Final Liga Champion, Liverpool Vs Porto dan Tottenham Vs Man City Main Duluan

BANGKAPOS.COM - Live RCTI! Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Liga Champion, Manchester United vs Barcelona, Juventus?

Siaran langsung RCTI perempat final (Babak 8 besar) Liga Champion akan disiarkan langsung mulai hari Rabu (10/4/2019).

Pertandingan seru bakal tersaji di Perempatfinal Liga Champions yang ditayangkan secara siaran langsung RCTI, di antaranya Manchester United vs Barcelona, Ajax vs Juventus dan Tottenham vs Manchester City.

Laga-laga perempatfinal atau babak 8 besar Liga Champion bakal disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Termasuk laga Manchester United vs Barcelona

Live Streaming perempat final liga champions dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id dan vidio.com premier.

Khusus untuk RCTI, masih belum ada informasi mana yang akan disiarkan langsung.

Babak perempatfinal Liga Champions leg pertama dibuka laga Liverpool vs FC Porto.

Liverpool lebih dulu menjamu FC Porto pada 10 April 2019 dinihari waktu Indonesia di Stadion Anfield.

Sementara itu, laga leg kedua di kandang Porto di Estadio Do Dragao berlangsung pada 18 April 2019 dini hari WIB.

Pemenang dari pertandingan Liverpool vs FC Porto akan bertemu dengan pemenang laga super big match Manchester United vs Barcelona.