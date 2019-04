Kembali Buat Geger, Salmafina Sunan Ogah Menikah Tapi Mau Punya Anak, Cari Donor Sperma

BANGKAPOS.COM--- Salmafina Sunan kini sibuk cari donor sperma lantaran ingin mempunyai anak tanpa menikah dengan seseorang.

Baru-baru ini Salmafina Sunan kembali buat geger publik lantaran keinginannya untuk memiliki anak tanpa melewati sebuah ikatan pernikahan.

Salmafina Sunan yang juga mantan istri Taqy Malik itu berinisiatif untuk mencari pendonor sperma agar ia bisa memiliki anak.

Hal itu ia sampaikan melalui sebuah unggahan di Instagram story miliknya beberapa hari lalu.

Dalam unggahannya, Salmafina Sunan mengaku telah melakukan riset sebelum ia melakukan donor sperma tentang efek positif dan negatifnya.

"I mean bisa have kids tanpa suami, cari sperm donor aja. Ada European sperm bank, udah research juga aku +- nya apa," tulis Salmafina Sunan di Instagram Story yang dikutip dari berbagai sumber.

Gagal membina rumah tangga dengan Taqy Malik, Salmafina Sunan ogah untuk menikah lagi.

Salmafina Sunan hanya ingin menjalin hubungan tanpa ikatan, tapi punya anak.

"I wish I don’t have to get married. Aku mau long term relationship aja... and have kids," Sambung Salmafina.