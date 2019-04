Jadwal Perempat Final Liga Champions Malam Ini - Liverpool Vs Porto Live RCTI

BANGKAPOS.COM -- Jadwal Liga Champions pekan ini akan menampilkan laga Manchester United versus Barcelonasebagai sorotan utama.

Liga Champions musim ini sudah mencapai babak perempat final.

Pekan ini, Liga Champions dijadwalkan akan memainkan laga leg pertama untuk babak tersebut.

Ada empat laga yang mempertemukan peserta sisa pada babak perempat final Liga Champions.

Selain Manchester United vs Barcelona, laga-laga lain seperti Tottenham Hotspur vs Manchester City, Liverpool vs Porto, dan Ajax Amsterdam vs Juventus juga akan dipertandingan.

Musim ini, Liga Champions dipastikan akan melahirkan juara berbeda dari musim lalu.

Real Madrid yang berstatus sebagai juara bertahan sudah tersingkir di babak 16 besar oleh Ajax Amsterdam.

Usai menyingkirkan Real Madrid, Ajax kini harus berhadapan dengan Juventus yang juga merupakan salah satu tim favorit juara.

Liga Inggris menjadi kompetisi dengan wakil tersisa paling banyak pada babak perempat final Liga Champions musim ini.

