Samsung, Realme 3, Oppo hingga Xiaomi, Daftar Harga Hp Keren Kisaran Rp 1 Jutaan Terbaru 2019

Semakin berkembangnya teknologi membuat para vendor seluler juga semakin bersaing menghadirkan smatrphone yang terbaik.

Sebut saja Samsung yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi terbarunya di setiap kelasnya.

Tentu produsen salah satu merk android yang berbasis di Dongguan, Guangdong, Cina, Oppo juga tak mau ketinggalan.

Perang keunggulan dari segi spesifikasi dan harga pun harus dilakukan demi menarik konsumen. Semakin mahal tentu akan semakin bagus pula spesifikasinya atau kualitasnya

Namun tidak sedikit dari perusahaan itu memasang harga rendah dengan kualitas tinggi.

Kembali lagi kepada diri masing-masing, apakah mementingkan kualitas meski harga tinggi, atau harga rendah dengan kualitas yang rendah pula.

Berikut ini Tribun Timur merangkum daftar harga handphone dari berbagai merk dengan harga kisaran Rp 1 jutaan. Dilansir dari situs yatekno.com :

1. Realme 3 Harga Rp 1,8 Jutaan

Ilustrasi Poster Realme 3 Indonesia(rilis) (KOMPAS.com)

Layar: IPS LCD 6.22 inches, 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio

Chipset: Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)

CPU: Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53)

GPU: Mali-G72 MP3

Memori Internal: 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM

Memori Eksternal: microSD, up to 256 GB

Kamera Belakang: 13 MP, f/1.8, 1/3″, 1.12µm, PDAF + 2 MP, depth sensor

Kamera Depan: 13 MP, f/2.0, 1/3″, 1.12µm

OS & Baterai: Android 9.0 (Pie), 4230 mAh