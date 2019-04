Dinas Pendidikan dan Pusat Layanan Autis Babel

*Ajak Masyarakat Peduli Anak Autis

DINAS Pendidikan Provinsi Bangka Belitung bersama Pusat Layanan Autis Bangka Belitung, memperingati Hari Autis Sedunia bertempat di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Bangka Belitung, Selasa (9/4).

Acara yang bertema ‘No Act of Kindness is Ever Wasted, Every Little Helps’ ini dihadiri sekitar 250 peserta dan Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman.

Dalam sambutannya Erzaldi mengatakan jika anak-anak autis adalah anak yang spesial yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua yang juga spesial.

Erzaldi juga mengatakan jika autis adalah spektrum, ada anak autis yang tingkat intelegensinya tinggi, ada yang biasa saja bahkan ada yang kurang.

“Jika tingkat intelegensinya tinggi Alhamdulillah, namun jika tidak pun bukan masalah. Karena disinilah diperlukannya peran orang tua untuk anak-anaknya,” ujar Erzaldi.

Setelah selesai memberikan kata sambutan, diluar susunan acara, Erzaldi me­ngajak semua anak-anak autis yang hadir untuk naik ke atas panggung dan bernyanyi bersama dirinya.

Ketika seorang anak autis menyanyikan lagu ost Keluarga Cemara, terlihat Erzaldi membuka kacamatanya dan perlahan mengusap air matanya, sebagai pertanda bahwa ia menitikkan air mata haru dan bahagia bisa berkumpul dan bernyanyi bersama anak-anak autis.

Suasana kegiatan peringatan Hari Autis Sedunia yang berlangsung di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Bangka Belitung, Selasa (9/4). (bangkapos/Muhammad Rizki)

Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung M Soleh dan Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Khusus yang juga merangkap sebagai Kepala Pusat Layanan Autis Rita Aryani.

Saat diwawancarai Rita mengatakan, jika tujuan dari acara ini adalah agar semua orang mulai dari sekarang harus peduli de­ngan anak-anak autis, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat secara umum karena sampai saat ini masih banyak orang yang melihat anak-anak autis dengan sebelah mata, bahkan lingkungan sekitar terutama di sekolah mereka masih menjadi korban bullying, menjadi sasaran joke yg membuat anak autis makin menderita dan membuat mereka menarik diri dari pergaulan.

Rita pun berharap sesuai dengan tema Hari Peduli Aitis Sedunia 2019 No Act of kindness is ever wasted, every litle & helps yang maknanya sekecil apapun bantuan yg kita berikan kepada mereka akan sangat berarti. Bantuan yang dimaksudkan disini lebih kepada kepedulian kita terhadap mereka.

Mereka juga ingin se­perti anak-anak lainnya bisa melakukan sesuatu namun terkadang karena anak dengan syndrome autis tenaga mereka memang lebih kuat sehingga ketika bersinggungan dengan teman seba­yanya mereka dianggap menganggu padahal itu sebagai bentuk sapaan.

Untuk inilah peran kita semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli bahwa diantara kita ada anak-anak istimewa dan unik.

Diharapkan juga kita lebih memahami dan lebih mengerti terhadap keberadaan mereka. Sebagaimana puisi yg dibawakan ananda kita bahwa mereka tidak minta dilahirkan seperti ini dan mereka minta dimengerti.

Tugas kita semua bagaimana kita mendidik anak-anak autis menjadi mandiri dan bisa menatap dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Bukankah mereka juga punya hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk memperoleh pendidikan yg layan dan hak untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan. Tidak ada lagi perbedaan Aku Kamu Kita.

Dalam acara ini juga dibagikan piala dan penghargaan bagi peserta, seperti penghargaan untuk anak hebat, mama hebat, piala lomba, dan berbagai piala lainnya. (adv/r1/may)