Semangati Audrey Melalui Video Call, Reza Arap Minta Audrey Fokus pada Kesembuhannya

BANGKAPOS.COM - Kasus Audrey, siswi SMP yang jadi korban pengeroyokan siswi SMA menjadi perhatian banyak pihak.

Secara fisik dan mental, Audrey masih harus menjalani perawatan.

Hastag #justiceforaudrey mendadak viral di dunia maya.

Kasus ini pun kembali membuat warganet meradang.

Banyak sekali komentar-komentar beragam yang membahas Audrey.

Termasuk Reza Oktovian (Arap) yang juga ikut menyampaikkan dukungan kepada Audrey.

Pengguna akun @rapyourbae yang juga dikenal sebagai youtuber gaming ini sangat menyayangkan kasus ini dapat terjadi.

Tak memposting dukungan beserta tagarnya melalui Instagram, tetapi Reza langsung bertindak dengan menghubungi korban yang bersangkutan.

Reza yang menghubungi korban melalui sambungan video call tersebut kemudian memberikan semangat dan dukungannya serta meyakinkan korban bahwa apapun yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja.

"I do what I have to do. F**k for each of you who only focused on hating on those 12 girls without thinking about this little girl. Thank you @its.chelsy @syfmlnd and Kak opi for connected me with Audrey (Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Enggak perduli pada kalian yang hanya fokus untuk membenci 12 anak perempuan pelaku itu tanpa memikirkan gadis kecil ini. Terima kasih @its.chelsy @syfmlnd dan Kak Opi yang telah menghubungkanku dengan Audrey)," tulis Reza dalam keterangan unggahannya.

Kronologi Pengeroyokan