JusticeForAudrey: Kata-kata Reza Arap ke Audrey yang Terbaring di Rumah Sakit Melalui Videocall

BANGKAPOS.COM - Beberapa waktu belakangan, publik tengah menyoroti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 12 siswi SMA dari berbagai SMA di Pontianak terhadap salah satu siswi SMPN 17 Pontianak, AY (14).

Nggak butuh waktu lama setelah kasus itu mencuat, tindak pengeroyokan yang diterima AY pun kemudian langsung mengundang empati banyak orang, salah satunya dari YouTuber sekaligus penyanyi, Reza Arap.

Melalui unggahan di akun Instagram miliknya pada Selasa kemarin (9/4), Arap terlihat tengah menghubungi korban pengeroyokan lewat video call, dan memberi semangat sambil berkata bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendukung AY.

"Hey, jangan nangis. Audrey listen, kamu tahu nggak berapa banyak orang yang dukung kamu di luar sana. You have to be strong, jangan lemah karena banyak banget yang dukung kamu, bahkan satu Indonesia," kata Arap dalam video tersebut.

Lebih lanjut, Arap juga memberi wejangan supaya korban fokus pada proses penyembuhan, dan mengingatkan untuk nggak perlu takut dengan pelaku karena doi akan berada di samping AY untuk melawannya.

"Kamu nggak perlu takut sama mereka (pelaku) atau siapapun yang ngancem kamu karena aku bakal ada di samping kamu, okey?" ujarnya lebih lanjut.

Seperti yang dikutip HAI dari Kompas.com, tindak pengeroyokan terhadap AY sendiri terjadi di dua tempat berbeda, yaitu Jalan Sulawesi dan Taman Akcaya pada Jumat (29/3) sekitar pukul 14.30 WIB.

Menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Husni Ramli, AY dijemput oleh seorang teman untuk diantarkan ke rumah saudara sepupu, sebelum akhirnya kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor dan dicegat oleh para pelaku di Jalan Sulawesi.

"Oleh salah seorang pelaku, wajah korban disiram dengan air. Rambutnya ditarik dari belakang. Lalu dia terjatuh ke aspal," ucap Husni, di Mapolresta Pontianak, Selasa (9/4/2019).