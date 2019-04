Beredar Lewat WA, Honda Diam-Diam Tawarkan Matic Advanture X-ADV

BANGKAPOS.COM- Sebuah pesan whatsapp menyebar.

Berisi kabar jika PT Astra Honda Motor memasarkan big skutik bergaya adventure, yaitu Honda X-ADV.

Info ini beredar melalui pesan Whatsapp, berupa promosi tentang X-ADV dari sebuah main dealer Honda di Jakarta.

Tertera spesifikasi dari sisi desain, performa hingga fitur-fitur yang dimiliki.

Di ujung kalimat, terdapat nama dealer di mana motor ini bisa didapat

Berikut petikan promonya:

DESIGN

1. R & D dari Honda Itali

2. Fairing depan canggih & Tangguh

3. Posisi duduk & gaya berkendara berkesan adventure long journey

4. Tapered Handlebar & include hand guard (handling lebih maksimal disegala medan)

5. Made In Japan, Euro Spec

PERFORMANCE

1. 750 cc, SOHC, Parallel 2 cylinder

2. Smart & Instant acceleration

3. Max Power : 40,1 kw/6250 RPM

4. Max Torque : 68,1 kw/4750 RPM

5. Strong low to mid torque delivery

6. Dual Clutch Transmission (DCT)

7. ‘D’ Mode : enak di putaran bawah

8. ‘S’ Mode : Sporty (3 level)

FEATURES

1. All LED Lights (Winker & Main Lamp)

2. Full Digital Panel meter (HSTC, DCT Mode, ODO, Trip, Clock, Date, BBM Consumption, RPM)

3. G-SWICTH

4. HSTC : Mengurangi resiko slip (2 levels +Off)

5. Adjustable wind screen (5 levels)

6. Smart key System

7. Adjustable Inverted Front Fork (15 levels) size 41 mm

8. Adjustable mono shock with Pro link (10 levels)

9. Alumunium swing Arm

10. Double Front disc with ABS

11. Tubeless Tire (Front 17’, Rear 15’)

12. U box 21 Liter + Lamp

13. Fuel 13,1 Liter

14. Weight : 238 kg

15. Ground clearance : 162 mm

16. Electric Power Socket

WARNA :

1. Light Silver

2. Dark Silver

3. Glare White

4. Grand Prix Red

For Indent and Booking Fee

Please Call / WA :

- XX** 081******

- XX** +62 821 *******

- XXX** 087*******

Terima kasih

Wahana Honda BigBike

Sumber berita