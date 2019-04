Info Lowongan Kerja

LOWONGAN PEKERJAAN

Perusahaan

Yang Bergerak Dibidang Kontraktor Membutuhkan

Tenaga Kerja:

Operator Alat Berat Excavator ( PC Mini)

* Sehat Jasmani dan Rohani

* Perpengalaman

Min 2 Tahun

* Rajin, Cekatan dan Jujur

* Bersedia Ditempatkan di Project Manapun

Kirimkan Lamaran Beserta CV ke Email: duniakerja2017@gmail.com

atau via Pos

PO BOX 799

------------------------

LOWONGAN KERJA TOYOTA

1.SUPERVISOR

2.SALES (PRIA), PENEMPATAN DIPANGKALPINANG DAN BELITUNG

3.ADMINISTRASI (WANITA BERPENGALAMAN DI BIDANGNYA)

LAMARAN ANTAR LANGSUNG JL. MASJID JAMIK (DEPAN BCA)

Dbthkn sgra mrktng otomotif (pria/wnt) diutmkn yg sdh brpnglman.Hub:Alim-Istana Agung mobil dpn (Bank Danamon PKP)081929158889

Berminat kerja diPabrik TAHU! Hub: 081367693373 tdk melayani SMS.Diutamakan suami/istri & Cewek. Buruan hny bth 4org sja

DIBUTUHKAN 1 ORANG MANDOR LAPANGAN UNTUK DITEMPATKAN DI LAPANGAN PERKEBUNAN SAWIT, SYARAT: PUNYA KENDARAAN SENDIRI, BERSEDIA MENGINAP DI LOKASI, MENGUASAI MASALAH PERKEBUNAN SAWIT, LAMARAN ANTAR KE JL. TAIB UTAMA NO 9 RT 22, KEL. DUL, PANGKALAN BARU (081271111062)

Lwongan pkrjaan ADM Keuangan.Km prusahaan Distributor Oli & Ban mmbthkn 2 Org bag. Sales Marketing.Diutmakan yg brpngalmn dbidangnya.Pny basic Sales Marketing.Brdedikasi, Loyal,Jjr,pkrj krs,Disiplin. Brsdia dtmpatkan di daerah Belitung.Krm Resume & Fto ke PT.JAYA MOTOR,Jl.Semabung Baru 25 Maret’19.HP:081273750592(Rudy)

Dibtuhkn sgr 25 org karyawati,SPG & kasir utk ditmptkn di wlyh PKP gaji per 1 shift Rp.100.000 (wajib longsift) persyaratan : lulusan SMA /sederajat, pas fto 4x6, KTP asli, Ijazah asli, MAX umur 24th, diutamakan single. Lamaran dikirim ke alamat Ruko Harmoni Blok B No.1,Bukit Intan PKP(082177046254)

Dibthkan sgr krywn pria/wanita bag: Helper, pramuniaga,kasir.Umur maks.25th.Min SMA/K.Jjr,ulet,dsplin, diutmkn br lls sklh (ijasah menyusul).Srt lmrn bs krm ke OselTokoBahanKue.Jln Solihin GP no.19a.pkp-bangka

Sopir sim A pengalaman. pekerja keras. Lamaran + CV, kirim ke CV. SAMA JAYA. JL. Veteran no 20 parit lalang PGK. (Depan gedung new garden)

Happy Drink & Co mbtuhkan sales/store keeper utk ditmpatkan di store Pkp, dgn syrt : Pria/wanita, usia 20 - 27 th, blm menikah, Punya pglman krja di sales/marketing, Brpenampilan menarik, Bsa brbahasa indonesia dgn baik,Lmrn diantar ke kntor Happy Drink & Co di Jl. Merdeka no 12 Taman Sari, Pkp. Slmbatnya tgl 12/4/2019

Dibutuhkan Admin,wanita,bisa menggunakan komputer, brpnampilan mnrk. Lmrn antar langsung ke Pt. Tri Mandiri Selaras Daihatsu jl. Raya koba km 06 (samping kantor camat pangkalan baru) Bangka Tengah

Di cari tukang bangunan Berpengalaman dibidang trali besi dan konstruksi bangunan. hubungi : 081278803696

Dibutuhkan segera marketing otomotif(pria/wanita).Diutamakan yg sdh berpengalaman. Hub : ALIM-ISTANA AGUNG Mobil (depan bank Danamon PKP) 081929158889

Dibutuhkan bag. dokumen, Min. SMU/SMK bisa komputer, punya kendaraan sendri, bhs Inggris pasif, Lamaran diantar ke Jl.Jend.Sudirman No.15 (samping Rapih Gordin) Gabek Telp.0717-9110870/082163636060 paling lambat 13 Apr 2019