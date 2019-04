Liliana Tanoesoedibyo Pamer Kue Ultah dari Suami, Rumahnya Bak Istana Sultan

instagram.com/liliana_tanoesoedibjo I 4 Fakta Liliana Tanoesoedibjo, Istri Konglomerat yang Datangkan Callum Scott di Hari Ulang Tahunnya

Pada 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, Harry, sang suami menduduki peringkat ke-22 dengan total kekayaan US$ 1,19 miliar.

Liliana sendiri bukanlah wanita biasa, tak hanya cantik, Lililana juga merupakan wanita yang pintar dan cerdas.

Buktinya, Ia mendapatkan banyak gelar dari Univeristas ternama di luar negeri.

Ia memiliki latar belakang pendidikan fashion dan kecantikan di Ottawa, Kanada dari tahun 1986-1989 yang terdiri dari Diploma Fashion Merchandising ICS Canadian Limited, Diploma Fashion Designer L'Académie des Couturiers Canadiens, Ottawa-Canada.

Diploma Hat Making & Accessories L'Académie des Couturiers Canadiens, Ottawa-Canada, Diploma Professional Cosmetician Versailes Academy of Make up Arts & Esthetics dan Diploma Professional Nail Technician Versailes Academy of Make up Arts & Esthetics.