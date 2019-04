Disentuh Shaheer Sheikh, Ayu Ting Ting Merem Melek hingga Lontarkan Kalimat Ini di Depan Publik

BANGKAPOS.COM - Nama Ayu Ting Ting makin kian tenar di dunia maya.

Pedangdut cantik yang kini makin seksi ini disebut-disebut sedang dekat dengan mantan kekasih.

Siapa dia, yups dia adalah Shaheer Sheikh.

Pertemuan Ayu Ting Ting dengan Shaheer Sheikh tampaknya masih menjadi perbincangan publik tanah air.

Saat mereka dipertemukan kembali, Shaheer Sheikh memohon maaf kepada Ayu Ting Ting di depan banyak orang saat sedang siaran langsung.

Sebagaimana diketahui, banyak sekali publik yang menginginkan Shaheer Sheikh menjadi ayah sambung Bilqis Khumairah.

Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh pun sempat dikabarkan dekat.

Kendati demikian, hubungan Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh dikabarkan menjadi dingin.

• Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh Diterawang Ingin Bersatu, Peramal Tarot Ini Bongkar Kendalanya

Shaheer Sheikh diduga mematahkan hati wanita beranak satu itu.

Pada saat satu program acara yaitu HUT Antv, Shaheer mengutarakan isi hatinya.

"Saya tahu

its a long time

Kita tidak omong

We dont speak

i know we both

but i want to say onething

Kita hanya mau

Say this sing

i really say sorry

Saya minta maaf

if i fell bad

and i'm very sorry

i dont mean to hurt you

but if i did ," kata Shaheer.

Ayu yang mendengar perkataan Shaheer tersenyum dan juga mengatakan minta maaf.

Namun ada yang menarik dari video tersebut.

Jemari Ayu Ting Ting digenggam erat Shaheer.

Tak hanya itu, mata Ayu yang juga memaafkan Shaheer terlihat berkaca-kaca seperti mau meneteskan airmata.

Keduanya sepakat untuk saling memaafkan.

Mereka pun berpelukan.

Sorak-sorakan penonton yang menyaksikan acara tersebut semakin riuh.

Terawangan Denny Darko

Lalu beredar berita ibu Ivan Gunawan setuju Ayu Ting Ting menjadi menantunya.

Dia menyebutkan Ivan Gunawan segera akan melamar Ayu Ting Ting.