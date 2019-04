Eric Berbagi Pengalaman Mewawancarai Imam Samudra

Kegiatan International Class on Asian Community

BANGKAPOS.COM-- International Class on Asian Community telah memasuki pertemuan kesembilan pada Jumat (12/4) lalu. Perkuliahan dilaksanakan di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Babel Air Itam.

Perkuliahan yang dihadiri oleh kurang lebih 170 peserta ini diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars UBB yang menjadikan simbol cinta dan semangat pada Tanah Air. Kegiatan dimulai pukul 13.30 Wib hingga selesai.

Kali ini narasumber yang dihadirkan seorang akademisi dari Universitas terkenal di Indonesia yakni Eric Hiariej, Ph.D. Beliau adalah dosen di Universitas Gajah Mada, dan merupakan putra kelahiran Ambon.

Eric dipercaya untuk mengisi materi yang sangat penting yaitu "THE PHENOMENON OF RELIGIOUS RADICALISM AND MUTUAL UNDERSTANDING" dan didampingi oleh Ranto, M.A selaku moderator pada perkuliahan sesi ke sembilan ini.

Di tengah-tengah maraknya kejadian terorisme sekarang ini, Eric matari yang disampaikan seakan menjadi jawaban untuk membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa orang-orang bersikap radikal dalam kepercayaan yang dianutnya. Pembahasan yang menarik ini menarik perhatian dan antusiasme peserta.

"Bagaimana kalian menciptakan komunitas yang saling pengertian jika ada orang-orang yang bersikaf radikal seperti ini?"

"Jadi yang harus kalian lakukan adalah menganalisa dan mengerti terlebih dahulu mengapa orang-orang ini bersikaf radikal, benar tidak? Jika kalian tahu alasannya, maka kalian akan bisa menemukam solusinya?" tanya Eric lagi.

Empat orang peserta mengacungkan jarinya, mencoba untuk menjawab pertanyaan Eric.

"Menurut saya mereka bersikaf radikal karena berusaha memberikan dialog kepada negara namun usaha mereka tidak didengar oleh karena itu mereka melakukan kekerasan kepada negara," jawab salah satu peserta.

Erik kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya seseorang yang bersikaf Radikal terjadi karena mereka mengalami banyak keburukan dalam hidupnya. Bisa jadi orang tersebut bermasalah secara eknomi atau miskin.

"Kita ambil contoh di Palestina ada komunitas gerakan perlawanan yang menggunakan apa saja untuk menyerang musuhnya, mereka melawan Tank dengan batu, mengapa mereka berani?"

"Karena kalau anda miskin yang hanya bisa makan tiga hari sekali mati hari ini dengan mati besok apa bedanya? Nah sekarang anda mengerti mengapa mereka bersikaf demikian bukan?" kata Eric menjelaskan kepada peserta.

Selain itu juga Eric selaku narasumber membagi pengalamannya yang sangat menarik yaitu beliau pernah mewawancarai langsung Imam Samudra, teroris yang divonis hukuman mati atas aksi terorisme yang dilakukannya di Bali untuk menggali mengapa orang bersikaf radikal.

Ilmu dan pengalaman yang dimiliki narasumber sungguh membuat kelas yang berlangsung lebih kurang tiga jam itu terasa berjalan sangat cepat. Begitu ketika sesi tanya jawab dibuka pesertapun berlomba-lomba mengacungkan tangannya untuk terlibat aktif dalam diskusi.

Bahkan tidak sedikit di antara peserta yang mengaku mendapat banyak pemahaman dan pengetahuan baru setelah mengikuti perkuliahan tersebut. (adv/mib)