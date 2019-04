Gara-gara Ini Jorge Lorenzo Terpaksa Berlari Menuju Paddock

BANGKAPOS.COM - Dua seri balapan menjadi perhatian serius tim Repsol Honda.

Pasalnya tim yang dibela Marc Marquez dan Jorge Lorenzo ini tengah dipusingkan masalah rantai motor.

Di MotoGP Amerika 2019 saat latihan bebas (FP4), pada 30 Maret 2019 lalu, Marquez nampak meninggalkan motor di pinggir lintasan karena rantai bermasalah.

Saat tengah kencang melaju motor Marquez malah bermasalah.

Ternyata motor Honda RC213V mengalami masalah pada rantainya.

Attitude is everything to get to the finish line ???? pic.twitter.com/vkOgcHYnwm

Rantai motor terlepas dari jalurnya dan harus ditinggalkan di pinggir sirkuit.

Khawatir posisinya tersodok pembalap lain, Marquez langsung kabur menuju paddock untuk menyelesaikan race.

????‍♂️ @marcmarquez93's chain was a pain in FP4!

The number 93 had some serious problems in FP4. What happened? Hear from the @HRC_MotoGP man himself#MotoGP | #ArgentinaGP ???? https://t.co/wzNFFWbkFm pic.twitter.com/39W6VfwLF0