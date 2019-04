Marc Marquez Masih Belum Percaya Kenapa Bisa Nyungsep di MotoGP Amerika

BANGKAPOS.COM - Nasib kurang beruntung terjadi pada pembalap tim Repsol Honda, yaitu Marc Marquez pada gelaran balap MotoGP seri Amerika 2019.

Balap MotoGP Amerika 2019 merupakan seri ke-3 musim ini, yang digelar di Circuit of The Americas (CoTA).

Marc Marquez diketahui tidak berhasil finish setelah mengalami insiden di tikungan 12.

Padahal Marc Marquez sudah 6 kali menjadi juara berturut-turut di MotoGP Amerika sejak 2013 lalu.

Bahkan pembalap asal Spanyol tersebut juga sudah enam kali beruntun meraih pole position di CoTA ini.

Marquez mengalami insiden terjatuh di lap 9 saat memasuki tikungan 12.

Marquez yang terlalu dekat titik pengereman memasuki tikungan 12 yang tajam lalu mengalami low side kehilangan grip depan hingga tersungkur ke gravel.

Sialnya lagi, motor yang ditunggangi Marc Marquez mengalami mati mesin.

One more look!

This is how it all went wrong for @marcmarquez93. Did he push too hard? Did he even need to take a risk? We won't know till the end of the race.#MotoGP #AmericasGP pic.twitter.com/sNniOFvmPW

