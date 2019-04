Video Turis Wanita Dijambret, Tarik-tarikan Tas Sampai Tersungkur di Jalan Raya

MOTOR Plus-online.com - Aksi penjambretan terekam oleh kamera dashboard mobil (dashcam), di Kuala Lumpur, Malaysia.

Video ini viral di media sosial Twitter, yang diunggah oleh akun bernama @HilmiAdi.

Pada video yang berdurasi 29 detik tersebut, terlihat sebuah mobil yang merekam detik-detik terjadinya aksi penjambretan.

Seorang jambret yang menggunakan motor terlihat mendekati seorang turis wanita yang ingin menyeberang jalan.

Setelah itu, si penjambret langsung mencoba menarik tas wanita tersebut.

Dengan reflek, wanita tersebut mencoba mempertahankan tasnya.

Karena si penjambret menggunakan motor, ia mampu menarik tas dengan sangat kuat.

Sehingga wanita tersebut sampai tersungkur ke jalan raya.

Setelah wanita tersebut terjatuh, si penjambret terlihat panik dan langsung melarikan diri.

Beruntung, tas milik wanita tersebut tidak diambil.

Wanita itu juga langsung bangun setelah terjatuh dan sepertinya hanya mengalami luka ringan.

Duh, ngeri banget ya!

Lihat saja nih videonya.

In another dashcam video taken on Friday (12th April 2019), at KL Sentral, captured moment when a snatch thief attempted to snatch away a tourist handbag.

She hold on to the bags & fell to the ground.

She is lucky not to be dragged or got her head smashed into the pavement pic.twitter.com/rhTZxPIHCf